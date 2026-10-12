İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 187.6 milyar TL'lik haksız kazancın geri çağrılması kararının ardından, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 440 kişinin toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin liralık devasa bir sermaye çıkışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dosyanın seyri yeni tespitlerle derinleşiyor. Daha önce 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun paralarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması sürecinin ardından, eylül ayının ilk yarısında yaşanan büyük sermaye hareketlerinin dökümüne ulaşıldı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener (Foto: DHA)

168 KİŞİ 335.9 MİLYAR ÇEKTİ

Soruşturma dosyasına giren mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen toplam sermaye çıkışı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira olarak belirlendi. TERA fonundan 1-16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 168 kişi oldu. Bu 168 yatırımcının fondan çektiği toplam miktar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 lira olarak kayıtlara geçti. Aynı tarihlerde Pusula fonunda ise 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 272 kişi olarak belirlendi.

Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira olarak hesaplandı. Böylece sadece iki fondan 16 günlük zaman dilimi içerisinde 440 kişi tarafından çekilen toplam para 401 milyar 266 milyon lirayı aştı.

Başsavcılık, işlemlerde bilgi sızdırılması ihtimalini araştırıyor.

"HABERLİ ÇIKIŞ" ŞÜPHESİ

TMSF sürecinin devam ettiği sırada ortaya çıkan 401.2 milyar liralık 1-16 Eylül çıkışları, soruşturmada yeni bir boyut açtı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1-16 Eylül tarihleri arasında fondan 100 milyon TL üzerinde çıkış yapan tüm isimleri tespit ederek hesaplarını detaylı incelemeye aldı.

Yapılacak teknik ve mali incelemelerde; fona 100 milyon TL üzeri yatırım yapan bu kişilerin soruşturma veya tedbir kararları öncesinde "haberli olarak" çıkış yapıp yapmadıkları titizlikle araştırılıyor. Soruşturma birimlerinin bilgi sızdırma şüphesini doğrulaması halinde sürecin yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.