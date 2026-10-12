T BMM'nin yeni haftadaki öncelikli gündem maddelerinden biri, tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonuna yönelik kanun teklifi olacak. 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme, tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğini ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin esaslarını belirlemeyi amaçlıyor.

Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Kurul, fon varlıklarının tespiti, nakde çevrilmesi, değerleme esasları, fon pay sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödeme süreçleri ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

9 maddelik "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" , çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Tasfiye süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde yürütülecek.

Teklifle, fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler bakımından kamu kaynakları ve bütçe imkânları kullanılmaksızın, bu fonların adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi, fon mal varlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması, zarar veya kaybın sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen değerlerin fon pay sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olurken, tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4.6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7.7'sini oluşturuyor.

Yeni düzenlemeyle yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin çerçevesi belirlenmek isteniyor.

Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunda ise görüşmelerine geçen hafta geçilemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Genel Kurul'da ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulundaki 2 üyelik için seçim yapılacak.

KİT KOMİSYONU BAŞLIYOR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun hesaplarını incelemeye başlayacak. Bu hafta, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesapları ele alınacak. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu salı günü toplanacak. Başkanvekili seçiminin yapılacağı toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri "Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı sunum gerçekleştirecek.



Haber: Burcu Şen