Geçen sezon Tedesco ve eski yönetimin kararıyla kiralık gönderilen İrfan Can Kahveci, yeniden yükselişe geçti. Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı yapamayan milli futbolcu, gözden çıkarıldı ve Kasımpaşa'nın yolunu tuttu. İsmail Kartal, bu yıl İrfan Can'ı kadroda tuttu. Tecrübeli teknik adamın desteğini boşa çıkarmayan milli futbolcu, performansıyla yeniden dikkat çekmeye başladı.

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal yönetiminde 10 maçta 5 gole katkı sağlayarak yeniden yükselişe geçti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İrfan Can, 2023-2024 sezonunda da Kartal yönetiminde kariyerinin en iyi dönemini yaşamıştı. 46 resmi maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, 18 gol ve 12 asistle toplam 30 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Kartal'ın güvendiği milli futbolcu, bu yıl çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Son olarak 3-0 kazanılan Rizespor maçında ağları havalandıran İrfan Can, yükselen performansıyla eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi.