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Potanın perileri 2. torbada!

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekiminde torbalar belli oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Potanın perileri 2. torbada!

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    2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekiminde torbalar belli oldu. Kura çekimi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde 8 Mart'ta yapılacak. Türkiye, Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte kuraya 2. torbadan katılacak.

    Son şampiyon Belçika, 4 kez şampiyon olan İspanya, 2015 ve 2021 yıllarında zafere ulaşan Sırbistan ve 2009 şampiyonu Fransa ise ilk torbada yer alacak. Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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