Almanya, Danimarka ve İspanya'da bomba tehdidi! Okul, hastane, cezaevi, havalimanı... "Ölüm" mesajlı e-posta yağıyor
Avrupa’nın farklı ülkelerinde peş peşe gelen bomba ihbarları kıta genelinde güvenlik endişelerini üst seviyeye taşıdı. Almanya’da 450’den fazla okul, Danimarka’da ise çok sayıda eğitim kurumu ile kamu binası hedef alındı. “Ölüm seni bekliyor” başlığıyla gönderilen tehdit içerikli e-postalar nedeniyle birçok bölgede eğitim aksarken, İspanya’nın Malaga kentindeki havalimanında yaşanan asılsız ihbarla birlikte Avrupa genelinde bir huzursuzluk ve kaos atmosferi hakim oldu.
Avrupa genelinde okullara ve kritik tesislere yönelik gerçekleştirilen bomba tehditleri, kıta çapında büyük bir tedirginlik ve güvenlik krizi atmosferi oluşturdu.
YÜZLERCE OKULDA KIRMIZI ALARM
Almanya'nın farklı eyaletlerinde çok sayıda okul, e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditlerinin hedefi oldu.
Freiburg Polisi, acil çağrı hattına ulaşan ihbarlar neticesinde ülke genelinde 450'den fazla okulun tehdit mesajı aldığını belirtti.
Söz konusu mesajların konu başlığında "Ölüm seni bekliyor." ifadesinin yer aldığı ve aynı metin içeriğine sahip olduğu vurgulandı.
Thüringen eyalet polisi olayla ilgili suç işleme tehdidiyle kamu düzenini bozma şüphesi kapsamında soruşturma başlattığını duyururken, okullara tahliye kararı almamaları yönünde tavsiyede bulundu.
ÖĞRENCİLER EVE
Buna karşın tedbir amacıyla bazı okullarda öğrenciler evlerine gönderildi ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Aşağı Saksonya eyaletinde de çok sayıda okula yönelik benzer bomba ihbarları yapıldığı öğrenildi.
OKULDAN DA HASTANEDEN DE CEZAEVİNDEN DE İHBAR
Danimarka'da da benzer bir tablo yaşandı.
Başkent Kopenhag başta olmak üzere çok sayıda kentte okullara e-posta yoluyla bomba ihbarında bulunuldu.
Funen Polisi, bölgesindeki 30 okul için ihbar yapıldığını ancak durumun asılsız olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
Kopenhag Polisi ise okulların yanı sıra hastane ve cezaevlerine de yönelik ihbarlar alındığını aktardı.
HAVALİMANINDA PANİK
İspanya'nın Malaga kentinde ise Malaga-Costa del Sol Havalimanı polisi, 03.00 sularında T2 terminaline patlayıcı yerleştirildiği iddiasıyla alarma geçti.
Bomba imha ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu ihbarın asılsız olduğu tespit edilirken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.