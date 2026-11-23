OKULDAN DA HASTANEDEN DE CEZAEVİNDEN DE İHBAR

Danimarka'da da benzer bir tablo yaşandı.

Başkent Kopenhag başta olmak üzere çok sayıda kentte okullara e-posta yoluyla bomba ihbarında bulunuldu.

Funen Polisi, bölgesindeki 30 okul için ihbar yapıldığını ancak durumun asılsız olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Kopenhag Polisi ise okulların yanı sıra hastane ve cezaevlerine de yönelik ihbarlar alındığını aktardı.

Geçmiş aylarda İtalya, Fransa ve İrlanda’da da benzer saldırı girişimlerinin yaşanmış olması, Avrupa’daki güvenlik endişelerini ve tedirginliği daha da derinleştiriyor.