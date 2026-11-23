Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'de milyonluk zarar Sayıştay raporunda! BELPA borca batık, 8 işletme ruhsatsız
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerine ilişkin Sayıştay raporu, dikkat çeken mali ve idari sorunları ortaya çıkardı. BELPA'nın milyonlarca liralık zararla sermayesini tamamen kaybettiği belirlenirken, belediye iştiraklerine bağlı 8 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Denetim raporundaki bulgular, ABB yönetiminin şirketlerdeki mali durumunu yeniden gündeme taşıdı.
Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporu, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinde yaşanan mali ve idari krizleri gözler önüne serdi. Reklam panolarında sürekli bütçe fazlası ve borç ödeme vurgusu yapan ABB yönetiminin, iştirak şirketlerinde tam tersi bir tabloyla karşı karşıya olduğu belgelendi.
Denetim raporuna göre ABB iştiraki BELPA, geçmiş yıllardan devreden 203,5 milyon liralık zarar ve 2024 yılındaki 43,2 milyon liralık dönem zararının ardından sermayesinin tamamını kaybetti. Kanunen "borca batık" duruma düşen şirketin aktifleri, borçlarını karşılayamaz hâle geldi. Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılması gereken yasal işlemlerin ve bildirimlerin zamanında yapıldığına dair hiçbir belgeye ulaşılamadığını vurguladı. Denetim raporunda belediye şirketlerinin mevzuata aykırı faaliyetlerine de yer verildi.
BELPA bünyesindeki 2 işletmenin ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilirken, belediye yönetimi cevabında işletmelerden birinin ruhsatının bulunmadığını kabul etti. ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi tarafından kafe ve bitki satış evi olarak işletilen 6 şubenin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi.
Haber:Tolga Özlü