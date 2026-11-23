Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporu, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinde yaşanan mali ve idari krizleri gözler önüne serdi. Reklam panolarında sürekli bütçe fazlası ve borç ödeme vurgusu yapan ABB yönetiminin, iştirak şirketlerinde tam tersi bir tabloyla karşı karşıya olduğu belgelendi.

Sayıştay, ABB’deki mali tabloyu ortaya koydu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Denetim raporuna göre ABB iştiraki BELPA, geçmiş yıllardan devreden 203,5 milyon liralık zarar ve 2024 yılındaki 43,2 milyon liralık dönem zararının ardından sermayesinin tamamını kaybetti. Kanunen "borca batık" duruma düşen şirketin aktifleri, borçlarını karşılayamaz hâle geldi. Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılması gereken yasal işlemlerin ve bildirimlerin zamanında yapıldığına dair hiçbir belgeye ulaşılamadığını vurguladı. Denetim raporunda belediye şirketlerinin mevzuata aykırı faaliyetlerine de yer verildi.