Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, bahis soruşturması süreci nedeniyle 13 aydır maç alamayan ve hakemlik kariyerine ara vermek zorunda kalan Zorbay Küçük'ün yönettiği maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Kulüp, Menemen Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Kulüp, mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyonların detaylı şekilde incelendiğini ve tespit edilen hatalı kararların Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiğini duyurdu.



67. DAKİKADAKİ PENALTI POZİSYONUNA TEPKİ



Şanlıurfaspor, karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip futbolcunun topa elle müdahale ettiğini ancak hakem Küçük'ün penaltı kararı vermediğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip takım futbolcusunun topa eliyle açıkça temas ettiği görülmesine rağmen hakem tarafından penaltı kararı verilmemiştir. Söz konusu pozisyon başta olmak üzere, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan hatalı kararlar kulübümüz tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



HAKEMLER HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI TALEBİ



Karşılaşmada yaşandığı belirtilen hakem hatalarının dakika dakika gerekçelendirildiğini açıklayan Şanlıurfaspor, ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Kulüp, söz konusu kararların Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sunulması amacıyla TFF'ye gerekli resmi başvuruların yapıldığını bildirdi.



"KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Şanlıurfaspor, açıklamasının sonunda sürecin takipçisi olacağını vurgulayarak, "Kulübümüz, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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