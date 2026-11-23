Emre Mor'dan şoke eden karar! Kulüp ve oyuncudan açıklama geldi
Hollanda ekibi NEC Nijmegen, sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı alan 29 yaşındaki oyuncu, "Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim." dedi.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, milli futbolcu Emre Mor ile yollarını ayırdı.
Temmuz ayında Hollanda temsilcisiyle iki yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verdiğini duyurdu.
EMRE MOR: "SAĞLIĞIMI ÖNCELİKLİ TUTMALIYIM"
Kararının ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim."
Futboldan uzaklaşma kararının kendisi için kolay olmadığını vurgulayan deneyimli oyuncu, "Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum." sözlerini kullandı.
NEC NIJMEGEN'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI
NEC Nijmegen Teknik Heyet Sorumlusu Carlos Aalbers, Emre Mor ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak ayrılık kararı aldıklarını belirtti.
Aalbers, "Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz, birbirimize destek olmak ve ona kulüpte yeteneğini sergileme fırsatı sunmak amacıyla bu maceraya birlikte atıldık. Ne yazık ki Emre, şu anda istediği performansı sergileyemediğini belirtti. Bu konuyu samimi bir şekilde görüştük ve sonuçta bunun her iki taraf için de en iyi yol olduğu sonucuna vardık. Bir kişinin sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu durumda ve gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
7 MAÇTA 2 GOLE KATKI SAĞLADI
Temmuz ayında NEC Nijmegen'e transfer olan Emre Mor'un Hollanda ekibindeki kariyeri yaklaşık dört ay sürdü. Bu süreçte 7 resmi karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Sağlık sorunlarının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmayan Emre Mor, profesyonel futbola ne zaman döneceği konusunda da herhangi bir tarih vermedi.