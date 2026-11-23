

EMRE MOR: "SAĞLIĞIMI ÖNCELİKLİ TUTMALIYIM"

Kararının ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim."

Futboldan uzaklaşma kararının kendisi için kolay olmadığını vurgulayan deneyimli oyuncu, "Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum." sözlerini kullandı.