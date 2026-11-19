Paul Onuachu'nun Trabzonspor'dan ayrılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi devam ederken ocak ayındaki transfer ihtimalleri tartışılıyor. (Fotoğraf: AA) SAKATLIĞIN ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ Paul Onuachu, 15 Ekim'de oynanan KuPS karşılaşmasında sakatlanmasının ardından bir süre sahalardan uzak kaldı. Nijeryalı futbolcu bu nedenle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapamadı. Tedavisini tamamlayan Onuachu, 1 Kasım'daki Gaziantep FK karşılaşmasında yeniden ilk 11'e döndü. Tecrübeli golcü, daha sonra Freiburg ve Alanyaspor karşılaşmalarında da süre aldı. Sakatlık sonrası yeniden forma giymeye başlayan oyuncu, gol yollarındaki etkisini artırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor'un transfer gündemine aldığı Richarlison, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyiyor. Bordo-mavililerin Brezilyalı santrforun şartlarını araştırdığı iddia edildi. (Fotoğraf: AA) 9 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST 32 yaşındaki Paul Onuachu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Nijeryalı santrfor, ligdeki iki golünü Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği mücadelede attı. Avrupa kupalarında da görev yapan Onuachu, UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS maçında fileleri havalandırdı. Golcü oyuncunun geçen sezonki performansı ise bu sezonun ilk bölümünden farklıydı. Onuachu, 2025-2026 Süper Lig sezonunu 22 golle tamamlamış ve Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile gol krallığını paylaşmıştı.

Richarlison ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin de ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun maaş beklentisi, olası transfer görüşmelerinde önemli bir ayrıntı olarak gösteriliyor. (Fotoğraf: AA) SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Futbolcu profillerinde kontratta bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtiliyor. Bu nedenle Onuachu'nun olası transferinde Trabzonspor'un sözleşmeden doğan hakları ve talep edeceği bonservis bedeli önemli rol oynayacak.