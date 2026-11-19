Trabzonspor'un kralına talip var! Transfer biterse dünya yıldızı gelecek
Trabzonspor'da ara transfer dönemi yaklaşırken Paul Onuachu'nun geleceği gündeme geldi. Bordo-mavililerin Tottenham forması giyen Richarlison ile ilgilendiği iddia edilirken, Nijeryalı golcünün ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Suudi Arabistan'dan gelebilecek teklifler de transfer planını etkileyebilir. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 2 gol ve 1 asist kaydeden Onuachu'nun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Trabzonspor'da ocak ayı transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken hücum hattında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison'u transfer gündemine almasının ardından Paul Onuachu'nun takımdaki geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.
Trabzonspor yönetimi, ara transfer dönemindeki forvet planlamasını Nijeryalı golcünün performansına ve oyuncuya gelebilecek tekliflere göre şekillendirebilir.
ONUACHU İÇİN AYRILIK İHTİMALİ
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon hücum hattında önemli katkı aldığı Paul Onuachu, 2026-2027 sezonunun ilk bölümünde aynı gol üretkenliğini yakalayamadı.
Bordo-mavililerin ocak ayında forvet rotasyonunda değişikliğe gitmesi ihtimaller arasında yer alırken, Onuachu için Suudi Arabistan kulüplerinden yüksek bir teklif gelmesi durumunda ayrılığın değerlendirilebileceği iddia edildi.
RICHARLISON TRANSFERİ GÜNDEMDE
Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili iddiaların merkezinde Trabzonspor'un Richarlison ilgisi bulunuyor.
Bordo-mavililerin Tottenham forması giyen Brezilyalı santrforu ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.
29 yaşındaki futbolcuyla Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin de ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun maaş beklentisinin transfer sürecinde önemli bir unsur olabileceği kaydedildi.
Richarlison'un Trabzonspor'a transfer edilmesi durumunda hücum hattındaki kadro planlaması yeniden şekillenebilir.
SAKATLIĞIN ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ
Paul Onuachu, 15 Ekim'de oynanan KuPS karşılaşmasında sakatlanmasının ardından bir süre sahalardan uzak kaldı.
Nijeryalı futbolcu bu nedenle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapamadı.
Tedavisini tamamlayan Onuachu, 1 Kasım'daki Gaziantep FK karşılaşmasında yeniden ilk 11'e döndü. Tecrübeli golcü, daha sonra Freiburg ve Alanyaspor karşılaşmalarında da süre aldı.
Sakatlık sonrası yeniden forma giymeye başlayan oyuncu, gol yollarındaki etkisini artırmak için çalışmalarını sürdürdü.
9 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST
32 yaşındaki Paul Onuachu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Nijeryalı santrfor, ligdeki iki golünü Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği mücadelede attı.
Avrupa kupalarında da görev yapan Onuachu, UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS maçında fileleri havalandırdı.
Golcü oyuncunun geçen sezonki performansı ise bu sezonun ilk bölümünden farklıydı. Onuachu, 2025-2026 Süper Lig sezonunu 22 golle tamamlamış ve Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile gol krallığını paylaşmıştı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
Futbolcu profillerinde kontratta bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtiliyor.
Bu nedenle Onuachu'nun olası transferinde Trabzonspor'un sözleşmeden doğan hakları ve talep edeceği bonservis bedeli önemli rol oynayacak.
TRABZONSPOR'A 2025'TE GERİ DÖNDÜ
28 Mayıs 1994 doğumlu Paul Onuachu, profesyonel futbol kariyerinde Midtjylland, Vejle, Genk ve Southampton formalarını giydi.
Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda Southampton'dan Trabzonspor'a kiralanarak Türkiye'ye geldi.
Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde gösterdiği performansın ardından 2025 yazında Trabzonspor'a kalıcı olarak transfer oldu.
OCAK AYINDA KRİTİK KARAR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eylül ayında yaptığı açıklamada Paul Onuachu'nun ayrılığının kulübün gündeminde bulunmadığını söylemişti.
Ancak kasım ayında gündeme gelen Richarlison transferi ve Onuachu'ya gelebilecek teklifler, hücum hattındaki olası değişiklikleri yeniden tartışmaya açtı.
Bordo-mavililerin ocak ayındaki forvet planlamasında hem mevcut kadronun performansı hem de transfer piyasasındaki gelişmeler belirleyici olacak.