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Alperen'den şova devam! Milli basketbolcu All Star seçilme yolunda hızla ilerliyor

Alperen Şengün, Grizzlies’a karşı 32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştı. Memphis Grizzlies ona ‘İzmir Marşı’ ile jest yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Alperen’den şova devam! Milli basketbolcu All Star seçilme yolunda hızla ilerliyor

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    NBA'deki gururumuz Alperen Şengün performansıyla yine büyük alkış topladı. Batı Konferansı'nın dev maçında Houston Rockets, zorlu rakibi Memphis Grizzlies'i 119-115 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetini aldı.

    Karşılaşmanın yıldızı ise milli basketbolcumuz Alperen Şengün oldu. 32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Houstonlı Alperen, aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. 35 dakika süre alan genç yıldız, kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla galibiyette başrol oynadı.

    Maçın bitimine 3.2 saniye kala Memphis Grizzlies, 117- 115 geride olduğu anda mola aldı. Ancak molanın en dikkat çeken anı, salon hoparlörlerinden çalan "İzmir Marşı" oldu. Memphis yönetimi, maçın yıldızı Alperen Şengün'e jest yaparak anlamlı bir sürprize imza attı. Bu galibiyetle Houston Rockets, Batı Konferansı'ndaki 2. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Memphis 14. yenilgisini alarak 3. sırada kaldı.

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    NBA tarihinde 22 yaşında veya daha genç bir pivot tarafından kaydedilen 30+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asistlik maç sayılarında Alperen Şengün 4 ile ikinci sırada yer alıyor. Shaquille O'Neal da Alperen gibi 4 kez bu başarıyı tekrarladı. Listenin ilk sırasında Kareem Abdul Jabbar (9) yer alıyor.

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