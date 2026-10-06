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Özgür Özel'in "Sütte leke var, onda yok" çelişkisi! "Ferdi Zeyrek'ten başkası için söylemedim" dedi, arşiv yalanladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda “Sütte leke var, onda yok” sözünü yalnızca Ferdi Zeyrek için kullandığını söyledi. Ancak arşiv görüntüleri Özel’i yalanladı. 2024 yerel seçimleri döneminde İzmir’de kaydedilen görüntülerde Özel’in, Cemil Tugay’ı tanıtırken aynı ifadeyi kullandığı görüldü.

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Özgür Özel'in "Sütte leke var, onda yok" çelişkisi! "Ferdi Zeyrek'ten başkası için söylemedim" dedi, arşiv yalanladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada geçmişte Cemil Tugay için kullandığı övgü dolu sözleri reddetti.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor.

"BEN O SÖZÜ SADECE FERDİ ZEYREK İÇİN SÖYLEDİM"
Özel, Grup toplantısındaki konuşmasında sözü belediyelerdeki gelişmelere getirerek, "Sütte leke var, bizim belediye başkanlarımızda yok" ifadesini söylemediğini iddia etti.

Özgür Özel, Yeni Parti TBMM Grup toplantısında konuştu (Foto: DHA)Özgür Özel, Yeni Parti TBMM Grup toplantısında konuştu (Foto: DHA)

Özel, söz konusu ifadeyi yalnızca geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için kullandığını öne sürerek şunları söyledi:

"Özgür Özel dedi ki; bizim belediye başkanlarında sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu."

2024 SEÇİM KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Özel'in meclis kürsüsünden yaptığı bu açıklama arşiv kayıtlarıyla yalanlandı. 2024 yerel seçimleri sürecinde İzmir'de düzenlenen mitinge ait görüntüler, CHP liderinin bu ifadeyi bizzat Cemil Tugay'ı kürsüye davet ederken kullandığını gösterdi.

Özgür Özel'in "Sütte leke var, onda yok" çelişkisi! "Ferdi Zeyrek'ten başkası için söylemedim" dedi, arşiv yalanladı-3

CEMİL TUGAY İÇİN DE SÖYLEDİ: SÜTTE LEKE VAR ONDA YOK
Seçim meydanında İzmir seçmenine seslenen Özel'in, şu ifadeleri kullandığı kayıtlara yansıdı:

"Yol arkadaşım, sizlerin de çok yakından tanıdığı, bütün iftiralara rağmen üzerine hiçbir çamurun yapışmadığı, sütte leke var onda yok; Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık."

Özgür Özel, Karabağlar halk buluşması ve aday tanıtım toplantısında konuştu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Özgür Özel, Karabağlar halk buluşması ve aday tanıtım toplantısında konuştu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Arşivden çıkan görüntüler Özel'in grup toplantısındaki "inkar" açıklamasını boşa çıkardı.

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