Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada geçmişte Cemil Tugay için kullandığı övgü dolu sözleri reddetti. CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. "BEN O SÖZÜ SADECE FERDİ ZEYREK İÇİN SÖYLEDİM"

Özel, Grup toplantısındaki konuşmasında sözü belediyelerdeki gelişmelere getirerek, "Sütte leke var, bizim belediye başkanlarımızda yok" ifadesini söylemediğini iddia etti.

Özgür Özel, Yeni Parti TBMM Grup toplantısında konuştu (Foto: DHA) Özel, söz konusu ifadeyi yalnızca geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için kullandığını öne sürerek şunları söyledi: "Özgür Özel dedi ki; bizim belediye başkanlarında sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu." 2024 SEÇİM KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Özel'in meclis kürsüsünden yaptığı bu açıklama arşiv kayıtlarıyla yalanlandı. 2024 yerel seçimleri sürecinde İzmir'de düzenlenen mitinge ait görüntüler, CHP liderinin bu ifadeyi bizzat Cemil Tugay'ı kürsüye davet ederken kullandığını gösterdi.