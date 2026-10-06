Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda buludu.

“Ana aktör insan olmazsa bilgi sağlıklı ve kalıcı olmaz”

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

YÖK'ün ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, değerli akademisyenler, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz.

Yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstük akademi ödülünü tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı şimdiden kutluyorum. Harran Üniversite'mizin korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği bu beste bizleri ziyadesi ile etkiledi farklı bir ruh iklimine götürdü. Tüm Gazzeli öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.



Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanına olacağımızı haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ifade ediyorum.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Coğrafyamız sayısız hazinelerle doludur. Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, Buradan balkanlara kadar külliyelerimiz, medreselerimiz çok geniş coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bunları hatırlatıyorum.

Yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerdeki bazı alanlarda sınayıcı hal aldı. Kaynağa ve bilgiye yapay zekâ modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın onu sorgulamanın önemi azalıyor. Akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca tecrübesini paylaşır ona bilimsel kültür aktarır. Gerektiğinde onu yeni araştırmalara sevk eder. Şayet ana aktör insan olmaz ise aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojilerde öğretimler usulüne kafa yormalılar. Eğitime yaptığımız her yatırım geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz.

Batıda çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu öğretimden yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık, burs miktarlarını artırdık. Aylık sadece 1.600 liraya öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayıp iki öğün yemeği ücretsiz olarak ikram ediyoruz.

Birileri her şehre üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Sistemi iyileştirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.

Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.



HEDEF İLK 100'DE 2 ÜNİVERSİTE

2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Bu rakamlar önemlidir ama bizim nazarımızda yeterli değildir. Hedefimiz ilk 100'de 2 üniversitemizin olması.

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