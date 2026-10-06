Ölmeden önceki 49 saniyelik videosu yürek yaktı! Esra Erol'da Nesrin Panoğlu cinayeti: Karanlık çete ifşa oldu
Gaziantep'te elleri ve ayakları bağlı, ağır yaralı halde parkta bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nesrin Panoğlu cinayetinin arkasından organize bir fuhuş ve gasp çetesi çıktı. Esra Erol'da programında peş peşe gelen canlı yayın ihbarları ve acılı abinin anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.
Ocak 2025'ten itibaren kayıp olarak aranan genç kadın Nesrin Panoğlu, 6 Mart'ta Gaziantep Şehir Hastanesi karşısındaki İbn-i Sina Parkı'nda adeta ölüme terk edilmiş halde bulundu. Vücudunda ağır darp ve kesik izleri olan genç kadın, apar topar hastaneye kaldırıldıktan sadece iki saat sonra yaşam savaşını kaybetti.
Olayın ardından kardeşinin adalet mücadelesi için Esra Erol stüdyolarına gelen abi İsmail Panoğlu'nun açıklamaları, Gaziantep'te yuvalanan karanlık bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı.
EVDE 10 GÜNLÜK ESARET VE İŞKENCE KABUSU
Kardeşinin son anlarında yoğun bakımda yanında olan ve 49 saniyelik bir video çeken abi İsmail Panoğlu, vahşetin detaylarını paylaştı.
Hayatını kaybetmeden önce polise ve abisine konuşmayı başaran Nesrin'in, Karataş'taki bir evde Soner Demir ve annesi Dursun Demir tarafından 10 gün boyunca zorla alıkonulduğu, sopalarla darp edilip ağır işkencelere maruz kaldığı ortaya çıktı.
ADLİ TIP RAPORU VAHŞETİN BOYUTUNU BELGELEDİ
Olayın ardından hazırlanan Adli Tıp raporları da talihsiz kadının yaşadığı kabusu tescilledi. Genç kadının zorla uyuşturucu bataklığına çekilerek fuhşa sürüklendiği ve evde tutulduğu süreçte birden fazla erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldığı DNA örnekleriyle kanıtlandı. Şüphelilerin cinayetin üzerini örtebilmek adına genç kadının cep telefonuna da el koyduğu belirtildi.
ACILI AİLEYE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AKILALMAZ TUZAK
Şüphelilerin aile üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalıştığı da canlı yayında ortaya çıkan bir diğer detay oldu. Henüz arama çalışmaları sürerken "Kardeşini getireceğiz, yol parası lazım" vaadiyle aileden para sızdıran şahısların, ölüm olayının ardından da durmadığı belirtildi.
Zanlıların 2 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakılmasını fırsat bilip sahte hesaplar açtığı ve "Eşyalarını al" diyerek acılı abiyi ıssız noktalara çağırarak pusu kurmaya çalıştıkları öne sürüldü.
PUSU KURDULAR!
Cinayetle suçlanan şahsın 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesi ve dosyaya takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Çete üyelerinin genç kızın vefatından aylar sonra sahte hesaplar açarak acılı abiyi "Kıyafetleri bizde, gel Şehreküstü'den al" diyerek ıssız bölgelere çekip tuzağa düşürmeye çalıştığı öğrenildi.
CANLI YAYINDA İHBAR YAĞDI
Esra Erol'da programına bağlanan gizli tanıklar ve eski mağdurlar, olayın münferit bir cinayet değil, organize bir fuhuş ve gasp çetesi işi olduğunu gözler önüne serdi.
Daha önce aynı kişiler tarafından kaçırılıp fuhşa zorlanan bir kadın, direndiği için bacağından bıçaklandığını ve 38 dikiş atıldığını söyledi.
Bir başka vatandaş ise 16 yaşındaki komşu kızlarının aynı şebeke tarafından Karataş'taki apart evlere kapatıldığını; Şanlıurfa'dan bağlanan bir kişi de aynı apartlarda gasp edilerek darp edildiğini itiraf etti.
ABİ İSMAİL PANOĞLU: "DOSYA YENİDEN AÇILSIN!"
Kardeşine yapılanların cezasız kalmamasını isteyen abi İsmail Panoğlu, doğrudan Adalet Bakanlığı'na seslenerek takipsizlik kararı verilen dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.
Esra Erol ise Gaziantep'teki duyarlı vatandaşlara seslenerek, ellerindeki bilgi ve belgeleri emniyet birimleriyle paylaşmaları konusunda çağrıda bulundu.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)