Ölmeden önceki 49 saniyelik videosu yürek yaktı! Esra Erol'da Nesrin Panoğlu cinayeti: Karanlık çete ifşa oldu

CANLI YAYINDA İHBAR YAĞDI Esra Erol'da programına bağlanan gizli tanıklar ve eski mağdurlar, olayın münferit bir cinayet değil, organize bir fuhuş ve gasp çetesi işi olduğunu gözler önüne serdi.

Daha önce aynı kişiler tarafından kaçırılıp fuhşa zorlanan bir kadın, direndiği için bacağından bıçaklandığını ve 38 dikiş atıldığını söyledi.

Bir başka vatandaş ise 16 yaşındaki komşu kızlarının aynı şebeke tarafından Karataş'taki apart evlere kapatıldığını; Şanlıurfa'dan bağlanan bir kişi de aynı apartlarda gasp edilerek darp edildiğini itiraf etti.