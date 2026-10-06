Çekmeköy'de araçta silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.40 sıralarında Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.