Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın ölümünde tabanca detayı! Fon dosyasında adı geçiyordu
Çekmeköy’de bir aracın içinde silahla vurulmuş halde bulunan kişinin, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri Ballı’nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, araçta silah bulunması üzerine polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Ballı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çekmeköy'de araçta silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 15.40 sıralarında Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri cesedin Ali EMre Ballı'ya ait olduğunu tespit etti.
Aracın içinde silah bulan ekiplerin, intihar ihtimali üzerine durduğu öğrenildi. Ali Emre Ballı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ballı'nın adı fon soruşturmasında da geçmişti.
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