Borsayı suni hisselerle şişiren ve milletin dişinden tırnağından artırdığı yatırımlara göz dikip piyasaları altüst eden fon vurguncularına yönelik soruşturma büyüyor.



Merkezinde Tera Holding ve Pusula Holding yöneticilerinin merkezinde bulunduğu soruşturmada sermaye piyasalarından siyaset koridorlarına uzanan organize bir ilişki ağını açık etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ucu nereye giderse gitsin" diyerek soruşturmanın neticelendirilmesi için irade gösterdi. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.



Savcılık soruşturması derinleştikçe vurgunun bir geçmişi olduğu görüldü. TERA'nın sahibi Emre Tezmen'in bu ilişki ağının görünen yüzü olduğu anlaşıldı.



Gözler vurgunculara göz yumup "teveccüh" gösteren yapılanmalara çevrildi.



Bilindiği üzere fon soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetiminde zafiyet gösterildiği iddiasıyla eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, Gönül'ün sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler bulunduğu vurgulandı.



Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise fon rezaletini "Halkımızın teveccühü" olarak açıklamaya çalıştı.



"SPK 130 KEZ UYARILDI" İDDİASI: FONCULARA YOL VERENLER KİMLER?



Bu rezalet açıklamanın gölgesinde SPK ile soruşturmanın seyrini değiştirecek bir detay gün yüzüne çıktı.



İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın buna dikkate almadığı ifade ediliyor.



Peki, Borsa İstanbul'un 130 kez yaptığı uyarıya karşın SPK ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdir? Kamuoyu şimdi bu sorunun yanıtını arıyor.



SPK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada gereken incelemelerin yapıldığı vurgulandı.



KATILIMEVİM'İN ÖNÜNÜ KİM AÇTI?



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Pusula Grubu ile birlikte borsa rezaletinin mimarlarından olan Tera'ya devredilen Katılımevim'in önünü açan bir el olduğunu öne sürdü.



Selvi şu ifadeleri kullandı:



Katılımevi'nin diğer "Evim sistemleri"nden ayrıcalığı var. 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair olan 7292 Sayılı Yasa'nın 3. Maddesinin 2'nci fıkrasında, "Katılımevim" kullanılamaz deniliyor. Çünkü diğer evim sistemlerinde, "Katılımevim" kullanılmıyor. Ancak 1 yıl sonra bu yasa değişiyor. 8 Nisan 2022'de çıkarılan 7394 Sayılı Yasa ile cerrahi bir ameliyat yapılıyor. Yasanın içinden cımbızla çekip, "Katılımevim" ibaresi çıkarılıyor. Katılımevim'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2022 yılında BDDK'dan resmi faaliyet lisansı alıyorlar.



KATILIMEVİM'İN ARKASINDAKİ GÜÇ KİM? "VURGUNUN YAPI TAŞLARI 2022'DE DÖŞENMEYE BAŞLANDI"



"Katılımevim'in arkasındaki güç kimdi? Hangi güç Meclis'te bir cümlelik değişikliği yaptırıp, 'Katılımevim'in önünü açtı?" sorularını soran Selvi, "Tera başta olmak üzere fon soygununu gerçekleştirenler son 4 ayda büyük vurgunlara imza atmışlar ama bu işin yapı taşları 2022 yılında döşenmeye başlanmış" dedi.





DETAY: GÖREVDEN ALINDILAR, TERA BORSAYA AÇILDI



Dahası SPK içinde Tera'nın borsaya açılmasına karşı çıkan SPK üyeleri görevden alındı.



Tera yatırım borsaya açılmak isteyince SPK üyeleri Mutalip Ünal ve Ali Akay fonun yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı yönünde görüş bildirip imza atmamışlardı.

İki ismin 30 Ekim 2022 tarihinde görevden alınmasından 2 ay sonra Tera'nın borsaya açılması dikkat çekti.