TRABZONSPOR GENÇ VE GELİŞİME AÇIK PROFİL ARIYOR

Bordo-mavili yönetim, orta sahadaki transferde yalnızca kısa vadeli katkıyı değil, oyuncunun gelişim potansiyelini ve ilerleyen yıllarda oluşturabileceği ekonomik değeri de hesaba katıyor.

Bu nedenle 22 yaşındaki Danois, şartların uygun hale gelmesi durumunda değerlendirmeye alınabilecek alternatiflerden biri olarak listede yer alıyor.