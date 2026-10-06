Fırtına'ya yeni Oulai! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anıldı
Oulai’nin Fiorentina’ya transferinin ardından orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor, genç ve gelişime açık isimlere yöneldi. Bordo-mavililerin alternatif adaylarından biri, AJ Auxerre forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Kevin Danois oldu.
Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Oulai'nin Fiorentina'ya ayrılması sonrası bu bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, hem bugünü hem de gelecek sezonları düşünerek genç oyuncular üzerinde duruyor.
Doue'yi listesinde tutan Karadeniz ekibinin değerlendirdiği alternatif isimlerden birinin de Kevin Danois olduğu öğrenildi.
DANOIS İKİ YÖNLÜ OYUNUYLA ÖNE ÇIKIYOR
AJ Auxerre forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapıyor.
Mücadele gücü, hareketliliği ve oyun içindeki temposuyla öne çıkan Danois, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra top kazanıldıktan sonra hücum organizasyonlarına da katılıyor.
Fransız oyuncu, ihtiyaç halinde orta sahanın daha gerisinde görev yapabilmesiyle farklı roller için de seçenek oluşturuyor.
1.83 metre boyundaki Danois'in özellikle merkezdeki bağlantı oyununa katkısı, dinamizmi ve iki yönlü yapısı Trabzonspor'un aradığı 8 numara profiliyle örtüşüyor.
TRABZONSPOR GENÇ VE GELİŞİME AÇIK PROFİL ARIYOR
Bordo-mavili yönetim, orta sahadaki transferde yalnızca kısa vadeli katkıyı değil, oyuncunun gelişim potansiyelini ve ilerleyen yıllarda oluşturabileceği ekonomik değeri de hesaba katıyor.
Bu nedenle 22 yaşındaki Danois, şartların uygun hale gelmesi durumunda değerlendirmeye alınabilecek alternatiflerden biri olarak listede yer alıyor.
Fransız futbolcunun AJ Auxerre ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Danois için Trabzonspor'un atacağı adımda transfer maliyeti belirleyici olacak.
Bordo-mavililer, orta saha transferinde sportif katkı ile ekonomik şartları birlikte karşılayan bir isim üzerinde karar vermeyi planlıyor.