Ekrem İmamoğlu'nu 'YENİ'den betona gömdüler! Özgür Özel'in kurultay planı... Dananın kuyruğu kasımda kopacak
YENİ Parti kurultaya giderayak adaylık tartışmalarına sahne oluyor. Özgür Özel, "İmamoğlu'nun paralel genel merkezi" olarak bilinen CAO'yu kapatarak adaylığı için yol temizliği yaparken, bir yandan da kurultayda teşkilat yapılanmasına el atmaya hazırlanıyor. Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz?" diye homurdandığı iddia edildi. Özel'in "ikinci forvetim" dediği Mansur Yavaş'ın da CHP'den istifa edip bağımsız kalacağını açıklaması YENİ Parti kulislerini hareketlendirdi.
YENİ Parti'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet gizlenemez boyuta ulaştı.
Özel'in artık İmamoğlu'nu Silivri'deki mahkeme salonlarında yalnız bıraktığı gözlemlenirken, 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda ise İmamoğlu'nun ekibini tasfiye edeceği söyleniyor.
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladı.
İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi.
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılmaması ile muhalefet kulislerinde "Özgür Özel önündeki bir tümsekten daha kurtuldu" yorumlarına yol açtı.
ESAS KAVGA KURULTAYDA
İmamoğlu'nun "paralel genel merkezine" dönen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatan Özel'in kurultayda da teşkilat yapılanmasına el atacağı söyleniyor.
Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz? Onun pisliğinin hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" diye konuştuğu iddia ediliyor.
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