YENİ Parti'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet gizlenemez boyuta ulaştı.



Özel'in artık İmamoğlu'nu Silivri'deki mahkeme salonlarında yalnız bıraktığı gözlemlenirken, 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda ise İmamoğlu'nun ekibini tasfiye edeceği söyleniyor.



Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladı.

CHPyi bölenlerin YENİ savaşı! Özgür Özelin Kasım planı: İmamoğlunu sırtından atacak mı? İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi.



Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılmaması ile muhalefet kulislerinde "Özgür Özel önündeki bir tümsekten daha kurtuldu" yorumlarına yol açtı.