Dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında adli kontrol kararı verildi. (Foto: atv) HAMİD BUGÜN DOKTOR KONTROLÜNDE Hamid'in sağlık durumunun yakından takip edileceği belirtilirken, bugün doktor kontrolünden geçeceği açıklandı. Kan değerlerinin kontrol edilmesinin ardından doktorun uygun görmesi halinde ihtiyaç duyduğu ilacın uygulanması planlanıyor.



Öte yandan yayın sonrasında Hamid için destek telefonlarının geldiğini belirten Müge Anlı, şarkıcı Demet Akalın'ın da kendisini arayarak genç adama destek olmak istediğini söyledi.

Nihal Beyit'in ifadesinde bir kişinin adını verdiği ortaya çıktı. (Foto: atv) ANNE TUTUKLANDI, DAYIYA ADLİ KONTROL Hamid Yorulmaz dosyasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz adliyeye sevk edilmişti.



Müge Anlı'nın bugünkü yayınında verdiği bilgiye göre Nihal Beyit tutuklandı, Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

İzmir dışında yaşayan bu kişinin Hamid'e benzediği belirtildi. (Foto: atv) YILLARDIR ARANAN BABA İÇİN DİKKAT ÇEKEN İSİM Dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Nihal Beyit'in ifadesiyle ortaya çıktı. Müge Anlı, Hamid'in annesinin ifadesinde oğlunun biyolojik babası olabileceğini söylediği bir kişiden bahsettiğini açıkladı.



İzmir dışında yaşadığı belirtilen bu kişinin Hamid'e oldukça benzediği ve çevresinde "Sakallı Hamid" olarak anıldığı ifade edildi. Böylece Hamid'in yıllardır aradığı biyolojik babasına ulaşma ihtimaliyle ilgili dosyada yeni bir isim gündeme gelmiş oldu.

Müge Anlı, Hamid'i biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle tanıştıracağını açıkladı. (Foto: atv) MEHMET SAĞBAŞ'IN SÖZLERİ YÜREKLERİ BURKMUŞTU Hamid'in biyolojik babasını arama sürecinin en dikkat çeken noktalarından biri de onu büyüten Mehmet Sağbaş ile yaşananlardı. Mehmet Sağbaş, Hamid'i henüz 40 günlükken hastanelere götürmeye başladığını ve yıllarca onun tedavisiyle ilgilendiğini anlattı.



2021 yılında yaptırdığı DNA testi sonucunda Hamid'in biyolojik babası olmadığını öğrendiğini söyleyen Mehmet Bey, buna rağmen genç adamı terk etmedi.



Ailesinin Hamid'i kabullenmeyebileceğinden korktuğu için DNA sonucunu üç yıl boyunca sakladığını anlatan Mehmet Sağbaş, baba-oğul arasındaki bağın kan bağıyla sınırlı olmadığını gösteren sözleriyle dikkat çekti.