"Sakallı Hamid" canlı yayında konuştu! Hamid'in biyolojik babası o mu? Gözler DNA sonucunda
Yıllardır biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akdeniz anemisiyle mücadele eden Hamid, hem sağlığına kavuşmak hem de biyolojik babasına ulaşmak için umutla beklerken, annesi Nihal Beyit'in ifadesinde verdiği isim gündeme geldi. Annenin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan bu detay, Hamid'in hayatını değiştirebilecek yeni bir kapı araladı. Müge Anlı ise genç adama umut veren gelişmeyi canlı yayında duyurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akdeniz anemisiyle mücadele eden ve tedavisi için biyolojik babasına ulaşmak isteyen Hamid'in annesi Nihal Beyit'in tutuklanmasının ardından, yıllardır aranan baba için de yeni bir isim gündeme geldi.
"SAKALLI HAMİD" CANLI YAYINA ÇIKTI! GÖZLER DNA TESTİNE ÇEVRİLDİ
Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını bulma arayışında kritik bir aşamaya gelindi. Hamid'in annesi Nihal Beyit'in mahkeme ifadesinde işaret ettiği kişinin izine Müge Anlı ve ekibi ulaştı.Hamid'in biyolojik babası olduğu iddia edilen kişi canlı yayında!
"Sakallı Hamid" olarak anılan kişi, yüzünü göstermeden canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Evli ve üç çocuk babası olduğunu söyleyen kişi, yıllar önce Hamid'in annesiyle tanıştığını ancak bu ilişkiden bir çocuğu olduğuna dair kendisine hiçbir bilgi verilmediğini anlattı.
Hamid'in dayısını da tanıdığını belirten "Sakallı Hamid", buna rağmen yıllar boyunca Hamid'in varlığından haberdar olmadığını ifade etti.
"BABALIĞIM ORTAYA ÇIKARSA İLİĞİMİ VERİRİM"
Programda en dikkat çeken açıklama ise kemik iliği bağışı konusunda geldi. Biyolojik baba olduğu DNA testiyle doğrulanırsa Hamid'e yardım etmek istediğini belirten kişi, genç adamın sağlık durumuna dikkat çekerek vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.
Bu sözler stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Müge Anlı, karşısındaki kişinin yaklaşımından etkilendi ve gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
HAMİD İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR
Akdeniz anemisiyle mücadele eden Hamid'in tedavisi açısından biyolojik babasının bulunması büyük önem taşıyor. Bu nedenle canlı yayına çıkan kişinin Hamid'le biyolojik bağının olup olmadığı merak konusu oldu.
Şimdi tüm dikkatler yapılacak DNA testinin sonucuna çevrildi. Testin sonucu, Hamid'in yıllardır cevabını aradığı "Biyolojik babam kim?" sorusuna da yanıt verecek.
KAN BAĞI OLMAYAN BABA-OĞULDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER
Öte yandan Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş ile genç adam arasındaki bağ da programın en çarpıcı anlarından biri olmuştu. DNA testiyle biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmasına rağmen Hamid'i terk etmeyen Mehmet Sağbaş, yıllarca ona baba oldu.
Hamid'in ailesi de genç adamın biyolojik babasını bulup tedavi olmasını istediklerini belirtti. Dedesi Tevfik Sağbaş, biyolojik babasına ulaştıktan sonra da Hamid için kapılarının açık olacağını söyledi. Şimdi Hamid'in hayatını değiştirecek DNA sonucunun açıklanması bekleniyor.
HAMİD'İN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ
Hamid'in biyolojik babasını bulma umuduyla başvurduğu programda Müge Anlı, genç adama umut veren açıklamalarda bulundu. Anlı, Hamid'in sağlık sorunlarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, şartların uygun hale gelmesinin ardından biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle tanışmasını sağlayacağını belirtti.
SAĞLIK GÜVENCESİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Müge Anlı, Hamid'in yayın sonrasında sağlık sorunlarıyla ilgili kendisine bilgi verdiğini açıkladı. Mehmet Sağbaş'ın nüfusundan çıkarılmasının ardından annesi Nihal Beyit'in nüfusuna geçen Hamid'in sağlık güvencesinden yararlanamadığı belirtildi.
Sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çektiği ifade edilen Hamid'in, kan tahlili yaptırabilmek için senet imzaladığı ve hastaneye borçlandığı aktarıldı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışmasının da mümkün olmadığı belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
Hamid'in yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Müge Anlı'nın Sağlık Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Anlı, süreçte kendilerine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, Hamid'in yurt dışından gelen ancak ulaşamadığı ilacının da temin edileceğini söyledi. Müge Anlı ayrıca Hamid'e, ihtiyaç duyduğu iğnenin karşılanması konusunda destek olacağı sözünü verdi.
HAMİD BUGÜN DOKTOR KONTROLÜNDE
Hamid'in sağlık durumunun yakından takip edileceği belirtilirken, bugün doktor kontrolünden geçeceği açıklandı. Kan değerlerinin kontrol edilmesinin ardından doktorun uygun görmesi halinde ihtiyaç duyduğu ilacın uygulanması planlanıyor.
Öte yandan yayın sonrasında Hamid için destek telefonlarının geldiğini belirten Müge Anlı, şarkıcı Demet Akalın'ın da kendisini arayarak genç adama destek olmak istediğini söyledi.
ANNE TUTUKLANDI, DAYIYA ADLİ KONTROL
Hamid Yorulmaz dosyasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz adliyeye sevk edilmişti.
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında verdiği bilgiye göre Nihal Beyit tutuklandı, Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
YILLARDIR ARANAN BABA İÇİN DİKKAT ÇEKEN İSİM
Dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Nihal Beyit'in ifadesiyle ortaya çıktı. Müge Anlı, Hamid'in annesinin ifadesinde oğlunun biyolojik babası olabileceğini söylediği bir kişiden bahsettiğini açıkladı.
İzmir dışında yaşadığı belirtilen bu kişinin Hamid'e oldukça benzediği ve çevresinde "Sakallı Hamid" olarak anıldığı ifade edildi. Böylece Hamid'in yıllardır aradığı biyolojik babasına ulaşma ihtimaliyle ilgili dosyada yeni bir isim gündeme gelmiş oldu.
MEHMET SAĞBAŞ'IN SÖZLERİ YÜREKLERİ BURKMUŞTU
Hamid'in biyolojik babasını arama sürecinin en dikkat çeken noktalarından biri de onu büyüten Mehmet Sağbaş ile yaşananlardı. Mehmet Sağbaş, Hamid'i henüz 40 günlükken hastanelere götürmeye başladığını ve yıllarca onun tedavisiyle ilgilendiğini anlattı.
2021 yılında yaptırdığı DNA testi sonucunda Hamid'in biyolojik babası olmadığını öğrendiğini söyleyen Mehmet Bey, buna rağmen genç adamı terk etmedi.
Ailesinin Hamid'i kabullenmeyebileceğinden korktuğu için DNA sonucunu üç yıl boyunca sakladığını anlatan Mehmet Sağbaş, baba-oğul arasındaki bağın kan bağıyla sınırlı olmadığını gösteren sözleriyle dikkat çekti.
"BABA, BEN SENİ ÇOK ÖZLEDİM"
Mehmet Sağbaş'ın anlattığı bir anı ise stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Pandemi döneminde Hamid yoğun bakımdayken hastaneye alınmadığını anlatan Mehmet Bey, önce aracında, ardından kendisine kapısını açan bir esnafın dükkanında kaldığını söyledi.
Hamid'in komadan çıktıktan sonra kendisine "Baba, ben seni çok özledim" demesi ise Mehmet Sağbaş'ın hafızasında unutulmaz bir anı olarak kaldı.
Müge Anlı da Mehmet Sağbaş'a, Hamid'in nüfus bağının değişmesinin aralarındaki baba-oğul ilişkisini değiştirmeyeceğini vurguladı.
ŞİMDİ GÖZLER BİYOLOJİK BABAYA ÇEVRİLDİ
Hamid'in yıllardır süren biyolojik babasını bulma arayışında yeni bir isim ortaya çıkarken, genç adamın sağlık sorunlarının çözülmesi için de önemli bir süreç başladı.
Annesinin tutuklanması, ifadesinde bir isim vermesi ve Müge Anlı'nın biyolojik baba olduğu iddia edilen kişiyle Hamid'i buluşturabileceğini açıklaması, dosyayı yeni bir aşamaya taşıdı.
Hamid'in aradığı biyolojik babasına gerçekten ulaşılabilecek mi? Gözler, yapılacak görüşmeler ve sağlık sürecinin ardından yaşanacak gelişmelere çevrildi.
BABAANNE VE DEDEYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE BULUŞMA
Hamid'i büyüten babaanne ve dede, bu önemli gününde onu yalnız bırakmadı. Babaannesine sıkıca sarılıp başını omzuna yaslayan Hamid, gözyaşlarına hâkim olamadı. Babaannesi, "O mutlu oldu mu biz de mutlu olacağız" derken, dedesi de kapılarının Hamid'e her zaman açık olduğunu vurguladı.
Mehmet Sağbaş ise biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra sevgisinin değişmediğini söyledi. Hamid de kendisini büyüten ailesine duyduğu sevginin hep aynı kaldığını belirtti.
"SOKAĞA ATMAYACAKSINIZ"
Yayına bağlanan bir izleyici, Hamid'in 16 yaşındayken sokakta kaldığını anlattı. Hamid'in de evden çıkarıldıktan sonra bir süre dışarıda kaldığını söylemesi üzerine Müge Anlı, "Öyle milleti sokağa atıp sonra onun arkasından 'Onu yaptı, bunu yaptı' diye konuşulmaz. Sokağa atmayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi. Mehmet Sağbaş ve ailesi ise Hamid'i yeniden yanlarına davet etti.
Programda kök hücre bağışının önemine de dikkat çeken Müge Anlı, bağışçı adayı olmak isteyen izleyicileri Kızılay'a başvurmaya çağırdı. "Hamit bir örnek. Kim bilir kaç tane Hamit var" diyerek başka hastalar için de umut olunabileceğini hatırlattı.
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