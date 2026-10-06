Kubilay Aka’dan samimi itiraflar: "Mükemmel bir sevgili değilim ama sevdiğim zaman emek veririm"
Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 kapağına konuk olan Kubilay Aka, kariyer serüveninden özel hayatına dek samimi açıklamalarda bulundu. Yaşamında daha seçici bir döneme girdiğini vurgulayan başarılı oyuncu, iş heyecanını, kabullenmenin gücünü ve izleyicilerle yaşadığı tebessüm ettiren anları anlattı.
Kamera karşısına ilk kez Vatanım Sensin dizisindeki 'Ali Kemal' rolüyle geçen ve ardından Çukur'da hayat verdiği 'Celasun' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kubilay Aka, şimdilerde ekran yolculuğuna ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk'te 'Aras Akıncı' karakteriyle devam ediyor.
SEKTÖR'DE 10 YILLIK YOLCULUK: VATANIM SENSİN'DEN MERCAN KÖŞK'E
Televizyon projelerinin yanı sıra dijital yapımlarda da boy gösteren yetenekli oyuncu, müzik kulvarındaki iddiasını da sürdürüyor. Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur ve Kopar şarkılarının yanı sıra Toygar Işıklı iş birliğiyle imza attığı Gamzendeki Çukur ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Aka, son olarak Mercan Köşk dizisi için stüdyoya girdi. İzzet Altınmeşe'nin unutulmaz eseri "Yazımı Kışa Çevirdin"i yeniden yorumlayan ünlü isim, sergilediği performansla dinleyicilerden tam not aldı.
Ekranların iddialı yapımı Mercan Köşk ve dizinin başrolünü üstlenen Kubilay Aka, son dönemde hem güçlü oyunculuk performansları hem de set arkasındaki profesyonel ve duruş sahibi tavırlarıyla televizyon dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında üst sıralardaki yerini koruyor.
VOGUE TÜRKİYE İÇİN OBJEKTİF KARŞISINDA
Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 dijital kapağı için kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu, röportajında kariyer yolculuğundan özel hayatına kadar merak edilen pek çok konuya değindi.
Sektörde 10 yıllık profesyonel oyunculuk geçmişini geride bırakan Kubilay Aka, yeni projesinin yanı sıra mesleğe adım attığı ilk günlerden bugüne uzanan serüvenini anlattı. Oyunculuğa başlama hikâyesinden başarıyı bugün nasıl tanımladığına kadar hayatındaki değişimi samimiyetle paylaşan ünlü isim, kariyerinde geçirdiği evrimi ve olgunlaşma sürecini gözler önüne serdi.
Kariyerindeki ilk projesi olan Vatanım Sensin dizisinin çekimlerine 2016 yılında başlayan başarılı oyuncu, o günden bu yana televizyon, sinema ve dijital platformlarda aralıksız olarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Oyunculuk serüveninin start aldığı Vatanım Sensin projesi, Aka için bu yüzden bambaşka bir anlam taşıyor. Ünlü isim, ilk projesinin hayatındaki yerini ve hissettirdiklerini şu sözlerle dile getirdi:
"Vatanım Sensin benim için hayatımın yön değiştirdiği yer. İlk defa kamera karşısına geçtiğim, oyunculuğu gerçekten öğrenmeye başladığım iş."
Verdiği röportajda mesleğinin ilk yılları ile günümüz arasındaki farkı değerlendiren ve artık proje seçimlerinde çok daha titiz davrandığını vurgulayan Kubilay Aka, ulaştığı olgunluk noktasını şu ifadelerle aktardı:
"Şimdi ise daha doğru olanın peşindeyim. İyi hikâye, iyi karakter, beni heyecanlandıran insanlar… Biraz daha seçici ve ne istediğini bilen bir yere geldim."
Ödül ve reyting gibi göstergeleri tamamen yok saymadığını belirten Kubilay Aka, bunların bir projenin tek başarı kriteri ya da temel motivasyon kaynağı olmaması gerektiğini savunuyor. Başarılı oyuncu, bakış açısını şu sözlerle özetledi: "Ödül, reyting, rakamlar tabii ki güzel ama insanın kendi yaptığı şeyden her daim heyecan duyabilmesi bence daha değerli."
ATV'nin sevilen dizisi ve yeni projesi Mercan Köşk ile hayat verdiği 'Aras Akıncı' karakterine dair de heyecan verici açıklamalarda bulunan Aka, hem çekim sürecini hem de karakterinin derinliğini anlattı. Tarsus'un kendine has sıcaklığı, tarihi atmosferi ve aile duygusunun hikâyedeki gerilimle birleşmesini son derece etkileyici bulduğunu belirten ünlü oyuncu, canlandırdığı Aras karakteri üzerinden kendi yaşamına dair bazı konuları yeniden sorguladığını ifade etti.
Her problemin sürekli mücadele ederek çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Aka, bu konudaki farkındalığını şu ifadelerle aktardı: "Bazen çözümün sürekli savaşmak değil, bazı şeyleri olduğu haliyle kabul etmek olduğunu Aras üzerinden tekrar düşündüğüm oldu."
ARAS VE CEMRE İKİ İNSANIN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ
Dizideki Aras ile Cemre'nin ilişkisini yalnızca klasik bir aşk hikâyesi olarak değerlendirmeyen Kubilay Aka, bu birlikteliği her iki karakter için de derin bir dönüşüm süreci olarak görüyor. İki karakterin karşılaşmasının yaşamlarında büyük bir kırılma yarattığını belirten ünlü oyuncu; birbirlerinin yaralarına ve daha önce fark etmedikleri yönlerine dokunduklarını vurguladı. Bu dönüşüm yolculuğunu detaylandıran Aka, şu ifadeleri kullandı: "İki insan karşılaşıyor ve o karşılaşmadan sonra ikisi de artık eskisi gibi kalamıyor."
Karakterlerin birbirlerinin hayatında yarattığı etkiyi ise şu sözlerle özetledi: "Birbirlerinin hem yaralarına hem de hiç bilmedikleri taraflarına dokunuyorlar."
İzleyiciler ve hayranlarıyla yaşadığı tatlı karşılaşmalara ve tesadüflere de değinen Kubilay Aka, canlandırdığı karakterler hakkında gelen uzun yorumları okumaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Sette gözden kaçabilecek ya da küçük görünen bir ayrıntının seyirci nezdinde ne kadar derin bir anlam taşıyabildiğini bu mesajlar sayesinde fark ettiğini anlatan Aka, sokakta yaşadığı tebessüm ettiren anları şu sözlerle paylaştı: "Karakterin adıyla seslenip, sanki gerçekten onun yaptığı bir şeyin hesabını sorar gibi konuşanlar oluyor. Birkaç saniye sonra karşılıklı gülmeye başlıyoruz."
SEVDİĞİM ZAMAN GERÇEKTEN EMEK VERİRİM
Röportajın en çok dikkat çeken ve merak uyandıran bölümlerinden biri de ünlü oyuncunun aşka dair samimi açıklamalarıydı. Aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal bir yapıya büründüğünü ifade eden Kubilay Aka, sağlıklı ve iyi bir ilişkinin temelinde karşılıklı güven ile doğru iletişimin yattığına inanıyor.
Birlikteliklerinde karşısındaki insanı dinlemeyi, onun kişisel alanına saygı duymayı ve zor anlarında yanında yer almayı öncelikleri arasında sayan Aka, tüm bu hassasiyetlerine rağmen kendisini hatasız bir partner olarak görmüyor. İlişkilerde zaman zaman hatalar yapabildiğini açık yüreklilikle dile getiren başarılı oyuncu, öz eleştirisini şu sözlerle paylaştı:
"Mükemmel bir sevgiliyim diyemem, zaten bunu diyen birinden biraz şüphelenirim. Hatalarım oluyor ama sevdiğim zaman gerçekten emek veren biriyim."
Kubilay Aka'nın hayatına dair sorgulamaları yalnızca ikili ilişkileriyle sınırlı kalmıyor. Kendini enerjik, meraklı ve biraz da inatçı bir karakter olarak tanımlayan başarılı oyuncu, kolay kolay pes eden biri olmadığını vurguluyor. Ancak zamanla olgunlaşarak bir şeye neden tutunduğunu artık daha derinlemesine analiz ettiğini şu sözlerle ifade ediyor:
"Bir şey zor olduğu için mi mücadele ediyorum, yoksa artık bana iyi gelmediği halde sırf kaybetmiş olmamak için mi tutunuyorum? İkincisiyse bırakmayı bilmek de bir güç bence."
Tempolu ve yoğun yaşamında ruhuna iyi gelen şeylerin ise son derece sade olduğunu belirten Aka; spor yapmak, dalış gerçekleştirmek, futbol oynamak, müzikle ilgilenmek ve hayvanlarıyla vakit geçirmeyi vazgeçilmezleri arasında sıralıyor. Kendisini şımartmak istediğinde ise karmaşık planlar yerine sevdikleriyle lezzetli bir yemeğin tadını çıkarmayı ve telefonundan birkaç saatliğine uzaklaşmayı tercih ediyor.