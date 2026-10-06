Kubilay Aka’dan samimi itiraflar: "Mükemmel bir sevgili değilim ama sevdiğim zaman emek veririm"

Dizideki Aras ile Cemre'nin ilişkisini yalnızca klasik bir aşk hikâyesi olarak değerlendirmeyen Kubilay Aka, bu birlikteliği her iki karakter için de derin bir dönüşüm süreci olarak görüyor. İki karakterin karşılaşmasının yaşamlarında büyük bir kırılma yarattığını belirten ünlü oyuncu; birbirlerinin yaralarına ve daha önce fark etmedikleri yönlerine dokunduklarını vurguladı. Bu dönüşüm yolculuğunu detaylandıran Aka, şu ifadeleri kullandı: "İki insan karşılaşıyor ve o karşılaşmadan sonra ikisi de artık eskisi gibi kalamıyor."

Karakterlerin birbirlerinin hayatında yarattığı etkiyi ise şu sözlerle özetledi: "Birbirlerinin hem yaralarına hem de hiç bilmedikleri taraflarına dokunuyorlar."

İzleyiciler ve hayranlarıyla yaşadığı tatlı karşılaşmalara ve tesadüflere de değinen Kubilay Aka, canlandırdığı karakterler hakkında gelen uzun yorumları okumaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Sette gözden kaçabilecek ya da küçük görünen bir ayrıntının seyirci nezdinde ne kadar derin bir anlam taşıyabildiğini bu mesajlar sayesinde fark ettiğini anlatan Aka, sokakta yaşadığı tebessüm ettiren anları şu sözlerle paylaştı: "Karakterin adıyla seslenip, sanki gerçekten onun yaptığı bir şeyin hesabını sorar gibi konuşanlar oluyor. Birkaç saniye sonra karşılıklı gülmeye başlıyoruz."