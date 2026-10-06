Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, 18 yaşındaki genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Alkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haber genç kızın ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay sırasında kendisini de yaraladığı belirtilen Mustafa B.'nin hastanedeki tedavisi jandarma ekiplerinin gözetiminde sürdürülürken, cinayetle ilgili geniş çaplı adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ŞİDDETİ BESLEYEN ALGORİTMA BATAKLIĞI

Cinayetin ardından katil zanlısının profilinin adeta etkileşim patlaması yaşaması, sosyal medya platformlarının tehlikeli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Dijital mecraların tıklama ve izlenme odaklı çalışan algoritmalarının şiddet eğilimli kişileri ve canileri görünür kılması, cinayet faillerini kitlelere pazarlayarak popülerleştirmesi toplumsal tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın boğazı kesilerek katledildiği vahşet sonrası, 24 yaşındaki şüpheli Mustafa B.’nin sosyal medya hesabında yaşanan takipçi patlaması kamuoyunu ayağa kaldırdı. (Fotoğraf: DHA)