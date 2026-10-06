18 yaşındaki Gökçe’nin katil zanlısına sosyal medyada takipçi yağdı! Cinayet sonrası takipçi sayısı 15 katına fırladı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın ormanlık alanda bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından katil zanlısı Mustafa B.’nin sosyal medya hesabında akılalmaz hareketlilik yaşandı. Zanlının takipçi sayısı 1 gün içinde 15 katına çıktı. Binlerce kişi katil zanlısının hesabını takibe aldı. Dijital mecraların şiddet faillerini popülerleştiren tehlikeli algoritmaları çirkin yüzünü bir kez daha gösterirken, katili adeta popüler figüre dönüştüren çarpık sosyal medya düzeni yeniden tepkilerin odağına yerleşti. Vahşetin ardından Türkiye’de sosyal medya bataklığına karşı yasal düzenleme çağrıları bir kez daha yükseldi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ormanda vahşice öldürülmesinin ardından, cinayet şüphelisi 24 yaşındaki Mustafa B.'nin sanal hesabında yaşanan hareketlilik sosyal medya gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı.
Cinayet haberinin duyulmasıyla birlikte şüphelinin sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının kısa sürede yaklaşık 15 katına çıktığı görüldü.
Çok sayıda genç kızın katil zanlısının hesabını takibe alması, bataklığın adresinin sosyal medya olduğunu teyit etti.
ORMANLIK ALANDAKİ KORKUNÇ CİNAYET
Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında Karacabey ilçesi Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
Mustafa B. ile kız arkadaşı Gökçe Alkan arasında otomobil içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin bıçakla Alkan'ın boğazını kestiği öne sürüldü.
Olayın ardından Güngörmez Mahallesi'ne giden zanlı, tartıştığı kızın hayatını kaybettiğini mahalle sakinlerine anlattı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, 18 yaşındaki genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Alkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı haber genç kızın ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
Olay sırasında kendisini de yaraladığı belirtilen Mustafa B.'nin hastanedeki tedavisi jandarma ekiplerinin gözetiminde sürdürülürken, cinayetle ilgili geniş çaplı adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
ŞİDDETİ BESLEYEN ALGORİTMA BATAKLIĞI
Cinayetin ardından katil zanlısının profilinin adeta etkileşim patlaması yaşaması, sosyal medya platformlarının tehlikeli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Dijital mecraların tıklama ve izlenme odaklı çalışan algoritmalarının şiddet eğilimli kişileri ve canileri görünür kılması, cinayet faillerini kitlelere pazarlayarak popülerleştirmesi toplumsal tehlikeyi gözler önüne seriyor.
GENÇLERİ BU BATAKLIKTAN UZAK TUTALIM
Türkiye'de şiddetin ve ahlaki erozyonun bataklığı haline gelen bu platformların denetimsiz yapısına karşı kamuoyunda öfke büyürken, kullanıcıları suça ve sapkınlığa yönlendiren sosyal ağlara yönelik devlet kademelerince tavizsiz ve son derece sert önleyici tedbirler alınması bekleniyor.