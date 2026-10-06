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Canlı... Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AA Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Canlı... Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

85 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek, fon soruşturması kapsamında toplam 206 şüpheli bulunduğunu bildirdi. Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 83 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 23 şüphelinin ise firari olduğu belirtti.

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Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

Savcılar gelen ihbarlar, şikayetler üzerine soruşturma başlattı. 2025 Şubat ayında bir kısım fon ve hisselerde hareketlilik olduğunu tespit ettik ve SPK'ya yazı yazdık.

Bakan Gürlek'ten fon açıklaması (Foto: AA)Bakan Gürlek'ten fon açıklaması (Foto: AA)

Burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genel yaymamak gerekiyor. Maliye Bakanımızla toplantılar yaptık.

Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.

İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldı.

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