Galatasaray'a Premier Lig'den çifte yıldız! Sağ bek ve hücum hamlesi
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray, hücum hattı için Ismaila Sarr, sağ bek için ise Michael Kayode’yi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun kulüplerindeki gelişmeleri ve oluşacak mali şartları takip ederek transferde yol haritasını belirleyecek.
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, kadronun iki farklı bölgesini güçlendirmek için Premier Lig'den Ismaila Sarr ve Michael Kayode'yi gündemine aldı.
Yönetimin her iki oyuncu için de kulüplerinin taleplerini ve sözleşme süreçlerini yakından takip ettiği belirtildi.
SARR İÇİN YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR
Galatasaray'ın hücum hattındaki adaylarından biri Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr oldu.
İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre Crystal Palace, Senegalli oyuncunun temsilcileriyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
Haberde Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sarr için girişimde bulunduğu da hatırlatıldı.
Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Sarr'ı kadroda tutmak isteyen İngiliz ekibinin, oyuncunun kontrat şartlarını iyileştirmeyi planladığı ifade edildi.
İlk temasların olumlu geçtiği ancak tarafların henüz anlaşmaya yakın olmadığı kaydedildi.
Galatasaray'ın da görüşmelerin sonucunu takip ettiği, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmaması ve uygun ekonomik şartların oluşması halinde transfer için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.
Sarr transferinde sarı-kırmızılıların karşısına önemli bir rakip de çıkabilir.
Sky Sports, Liverpool'un da 28 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusuyla ilgilendiğini bildirdi.
Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Sarr, gerektiğinde forvet arkasında da görev yapabiliyor.
SAĞ BEK İÇİN KAYODE PLANI
Galatasaray'ın transfer listesindeki bir diğer isim ise Brentford forması giyen Michael Kayode.
Sağ bek bölgesinde uzun vadeli bir çözüm arayan sarı-kırmızılı yönetimin, genç oyuncuyu alternatifler arasına aldığı ifade edildi.
Teknik heyetin Kayode'nin atletizmi, temposu ve farklı görevleri üstlenebilmesini olumlu değerlendirdiği belirtildi.
Ancak Brentford'un oyuncu için talep ettiği yüksek maliyet nedeniyle Galatasaray'ın bu transferde aceleci davranmayacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Sarr cephesinde Crystal Palace ile yapılacak sözleşme görüşmelerini, Kayode için ise Brentford'un bonservis talebini takip edecek.
İki transfer dosyasında da resmi görüşmelere geçilip geçilmeyeceğini kulüplerin belirleyeceği ekonomik şartlar şekillendirecek.