Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, kadronun iki farklı bölgesini güçlendirmek için Premier Lig'den Ismaila Sarr ve Michael Kayode'yi gündemine aldı.

Yönetimin her iki oyuncu için de kulüplerinin taleplerini ve sözleşme süreçlerini yakından takip ettiği belirtildi.



