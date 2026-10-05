YEMEN ORDUSUNDAN "3 DAĞI GERİ ALDIK" AÇIKLAMASI

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi.

Orduya bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldıkları belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

HUSİLERDEN CEVF VE MARİB'DE SALDIRI AÇIKLAMASI

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son saatlerde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik onlarca saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da yandığını iddia eden Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Seri, ayrıca ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin Rağvan ilçesinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar düzenlendiğini, bu saldırılarda da ölü ve yaralıların olduğunu ve bazı araçların yandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'dan veya Yemen'de hükümeti destekleyen koalisyondan henüz Husilerin açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.