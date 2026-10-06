Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karademir (Foto: Sosyal medya)

TORUN CENTER DOSYASINI ANLATTI

Torun Center'a ilişkin sorular üzerine Altıntaş, olayın merkezinde olmadığını, görüşmeye tesadüfen denk geldiğini savundu.

Altıntaş şöyle konuştu:

"Evet, o süreçte ifademde belirttiğim üzere yani çok hiç dahil olmadığım, tamamen Hakan Bey'in odasında denk geldiğim…"

Görüşmenin içeriğini ise şu sözlerle anlattı:

"Biz bir önceki dönem Büyükşehir Belediyesi'ne yurt yaptık. Şişli'de de bir kamu binası yapmak istiyoruz diye konuya girdiler. Yani ben odaya rastgele girdim planlı bir görüşmede değil."

Altıntaş, konuşmaya kendisinin de dâhil olduğunu belirterek:

"Hakan Bey'le konuşuyorlardı. Ben es kaza denk geldiğim için odaya girdim. 'Aa ne güzel bir şey yapacaksanız o zaman Bomonti'deki kültür merkezini yapın.' diye konuya karıştım. Yani benim için sadece denk geldiğim bir muhabbet. Torunlar orada basit tadilat ruhsatı alıp sonrasında döşemelerde yırtık açtıkları belediye tespit etmiş ve bu cezalar tamamen bu konuyla alakalıdır. Yani alınan tadilat izniyle alakalı değil. Çünkü döşeme yırtıkları kapatıldı bildiğim kadarıyla ve ceza yasal sınırlarında indirildi diye biliyorum." dedi.

Rotana Şişli projesine ilişkin de ifade veren Altıntaş, konunun ayrıntılarına hâkim olmadığını söyledi.

"Çok bir bilgim yok konuyla alakalı. Yani Süleyman Atik beni bir gün aradı. Bir konu var. İşte iskân bir şeyler bahsetti. Yani ben çok müdahil olmak istediğim bir konu değil."

Altıntaş'ın savcılık ifadesindeki "gayri resmî para talepleri" sözleri duruşma savcısı tarafından da hatırlatıldı.

Savcı, Altıntaş'ın daha önce, "Kendileri bu tarz gayri resmî para taleplerini benim üzerimden yapmıyorlardı. Bunu örnek olarak da Resul Emrah Şahan'ın Abdi İbrahim konusunda beni hiç dahil etmemesi örnektir." dediğini hatırlatarak bu olayda gayri resmî bir para talebi bulunup bulunmadığını sordu.

Altıntaş:

"Benden olmadı. Benim aracı olduğumda hiçbir şey olmadı benim." dedi.

Savcının soruyu tekrarlaması üzerine ise Altıntaş şöyle cevap verdi:

"Açıkçası bilmiyorum. Çünkü benden önce, yani benim dahil olmadığım sadece bir soru sorup 'Bu konu nedir?' deyip 'Ya senin yapabileceğin bir şey yok.' deyip çıktığım bir süreç. O paranın resmî mi gayri resmî mi olduğunu gerçekten bilmiyorum."

MEDİCANA SÜRECİNİ TEK TEK ANLATTI

Duruşma savcısının Medicana Şişli sürecine ilişkin sorusu üzerine Altıntaş, hastaneye danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Altıntaş şöyle konuştu:

"Medicana ile ilgili yine ifademde anlattığım gibi yani özel sektörde birçok projede danışmanlık yaptığım gibi bu projede de bir danışmanlık süreci yürüttüm. Medicana'nın iki konusu vardı. Aslında bir işletme ruhsatı alma konusu vardı ama işletme ruhsatı almayla alakalı inşaat ruhsatının da ve inşaat projesinin de uygun olması gerekiyordu. Bununla alakalı kendilerine bir danışmanlık hizmeti verdim."

Süreçte önce kültür merkezi, ardından çöp kamyonu talebinin gündeme geldiğini söyleyen Altıntaş, şunları söyledi:

"Bu süreçte Medicana'nın hemen arkasında yer alan bir kültür merkezinin yapılmasıyla başlayan süreç sonrasında belediyenin çöp kamyonu ihtiyacıyla talep çöp kamyonu ihtiyacına dönüşü ve Medicana belediyeye resmî bağış yaparak çöp kamyonu alınmasıyla alakalı bir süreç yürütüldü."

Altıntaş, belediyenin başlangıçta doğrudan çöp kamyonu istediğini ancak Devlet Malzeme Ofisi üzerinden alım yapılmasının daha avantajlı olması nedeniyle paranın bağış olarak belediyeye aktarılmasına karar verildiğini anlattı:

"Burada da normalde belediye onlardan çöp kamyonu istemişti. Fakat DMO'dan kamu kurumlarının alımlarında KDV avantajı olduğu için yani biz alalım en azından KDV'sinden kurtulmuş oluruz diyerek süreci belediyeye bağış ve çöp kamyonunu belediyesinin alması şeklinde yürütüldü."

Savcının "Daha sonra 4 milyon dolar herhalde resmî yoldan bağış şeklinde hatırlıyorum, doğru mu?" sorusuna Altıntaş:

"Öyle olmuş, evet." yanıtını verdi.

300 BİN DOLARLIK TALEBİ DE ANLATTI

Savcı, Altıntaş'ın önceki ifadesinde Hakan Karademir'in kendisinden 300 bin dolar istediğini ve bu tutarın herhangi bir bağış makbuzu olmadan verildiğini söylediğini hatırlattı.

Altıntaş ise bu paranın Medicana dosyasıyla ilgili olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Bu, bu konuyla alakalı değildir. Yani bu şeyle alakalı. Belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi yaptığı bir inşaatı vardı. O inşaat kapsamında o rakamlara denk gelen bir işte demir ve şey alımıyla alakalı bir destek talebiydi."

Savcı, imar artışı yaşayan veya ruhsat talebinde bulunan yatırımcıların bağış yapmak zorunda olup olmadığını Altıntaş'a sordu.

Altıntaş, "Böyle bir yasal zorunluluk yok." cevabını verdi.

Sistemin nasıl işlediğini ise şu sözlerle anlattı:

"Yatırımcı bir yerde proje yapacağı zaman bir arsa satın aldığında veya kat karşılığı hasılat paylaşımı aldığında o arsadan maksimum faydayı sağlamak için işte yönetmelikleri ne kadar zorlayabileceğiyle ilgili çalışmalar yapar. İstedikleri mevzuatın zorlanabileceği tüm noktaları zorlayıp hani belki 10 lira elde edecekleri kârı 20'ye çıkartıp bir kısmıyla da işte kültür merkezi bir şey yapmayı. Aslında süreç tersine de işliyor. Yani belediye bir şey istemiyor da tersten özel sektör bir şeyi geliştirip belediyeyle bunu paylaşıyor gibi yürüyor diyebilirim." dedi.

MEDİCANA'DAN 1,5 MİLYON DOLARLIK DANIŞMANLIK ÜCRETİ

Savcı, Medicana sürecinde Altıntaş'a belediyedeki ofisinde 4 milyon dolar verildiği yönündeki iddiayı da sordu.

Altıntaş şöyle dedi:

"Benim Medicana, anlaştığımız bir buçuk milyon dolar danışmanlık ücretinin bir kısmını resmî faturalı, bir kısmını da elden ödemiştir. İfademde de vardır zaten."

Savcının "Ne kadar elden, ne kadarı gayriresmî?" sorusuna Altıntaş şu yanıtı verdi:

"Yanlış hatırlamıyorsam 300-350 bin doları faturalı, geriye kalanı da elden ödediler."

Savcı bunun neden tamamının faturalandırılmadığını sorduğunda Altıntaş şöyle konuştu:

"Tabii yasal danışmanlık süreciyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şöyle, bazen firmalar da parayı parça parça iletmek isterler. Yani işte ne bileyim artık açıkta paraları mı vardı, elden ödemek istediler bir kısmını ve bu şekilde."