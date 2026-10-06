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AK Parti’den dikkat çeken İzmir videosu! Çukur, çamur ve çöpler gitti, dağlarda çiçekler açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin karar beklenirken AK Parti’den dikkat çeken bir İzmir paylaşımı geldi. AK Parti’nin resmi hesabından yayınlanan videoda önce çöp görüntülerine yer verilirken ekranda “07.10.2026” tarihi gösterildi, ardından aynı alanların çiçeklerle kaplandığı görüntüler paylaşıldı. Video, “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” melodisiyle sona erdi.

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AK Parti’den dikkat çeken İzmir videosu! Çukur, çamur ve çöpler gitti, dağlarda çiçekler açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine yönelik attığı adımlar, tüm Türkiye'nin ve İzmir'in yakın markajında yer almaya devam ediyor.

18 Haziran'da partisinden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan Tugay, şehre hak ettiği hizmetleri kazandırmak adına önemli bir eşikte bulunuyor.

Video Oynatma İkonu AK Parti'den İzmir paylaşımı

"EVET BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİM"

Siyaset kulislerini hareketlendiren en önemli dönüm noktası, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmesiyle yaşandı.

AK Parti’nin resmi hesabından İzmir’e ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yapıldı. (Foto: AK Parti)AK Parti’nin resmi hesabından İzmir’e ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yapıldı. (Foto: AK Parti)

Gerçekleşen bu kritik görüşme rozet iddialarını güçlendirirken, Tugay'ın yaptığı açıklamalar da sürecin yönünü netleştirdi.

Kişisel hesaplar yerine İzmir'in menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Tugay, "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim" diyerek şehrin geleceğine yönelik kararlılığını gözler önüne serdi.

Paylaşımda “07.10.2026” tarihi öne çıkarılırken, çöp görüntülerinin ardından çiçeklerle kaplı alanlara yer verildi. (Foto: AK Parti)Paylaşımda “07.10.2026” tarihi öne çıkarılırken, çöp görüntülerinin ardından çiçeklerle kaplı alanlara yer verildi. (Foto: AK Parti)

AK PARTİ'DEN İZMİR PAYLAŞIMI

Yaşanan bu yoğun gelişmelerin ardından AK Parti'den gelen çok özel bir video paylaşımı gündeme damgasını vurdu.

Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.

Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.

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