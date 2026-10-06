İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine yönelik attığı adımlar, tüm Türkiye'nin ve İzmir'in yakın markajında yer almaya devam ediyor. 18 Haziran'da partisinden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan Tugay, şehre hak ettiği hizmetleri kazandırmak adına önemli bir eşikte bulunuyor. AK Parti'den İzmir paylaşımı

"EVET BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİM" Siyaset kulislerini hareketlendiren en önemli dönüm noktası, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmesiyle yaşandı. AK Parti’nin resmi hesabından İzmir’e ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yapıldı. (Foto: AK Parti) Gerçekleşen bu kritik görüşme rozet iddialarını güçlendirirken, Tugay'ın yaptığı açıklamalar da sürecin yönünü netleştirdi. Kişisel hesaplar yerine İzmir'in menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Tugay, "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim" diyerek şehrin geleceğine yönelik kararlılığını gözler önüne serdi.