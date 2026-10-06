Gözler TBMM'de! Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili TBMM'ye bilgi verecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Meclis Genel Kurulunda söz alarak kamuoyunun yakın takibinde olan fon soruşturması süreciyle ilgili milletvekillerine bilgi verecek.
Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasında gözler Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın TBMM Genel Kurulunda kürsüye çıkarak sürdürülen fon soruşturmasına ilişkin milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirecek.
Siyaset ve finans gündeminin ana maddeleri arasında yer alan fon soruşturmasıyla ilgili TBMM'de kritik bir oturum gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın TBMM Genel Kurulunda yapacağı konuşmayla soruşturma sürecinde gelinen son durumu ve yürütülen incelemelerin detaylarını aktaracak.
SORUŞTURMA SÜRECİ MECLİS GÜNDEMİNDE
Genel Kurulda gerçekleşecek bilgilendirmede Yılmaz'ın, fon soruşturmasının kapsamı, hukuki ve finansal boyutu ile ilgili kurumların yürüttüğü denetim faaliyetlerine dair resmi verileri paylaşması bekleniyor.