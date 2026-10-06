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Gözler TBMM'de! Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili TBMM'ye bilgi verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Meclis Genel Kurulunda söz alarak kamuoyunun yakın takibinde olan fon soruşturması süreciyle ilgili milletvekillerine bilgi verecek.

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Gözler TBMM'de! Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili TBMM'ye bilgi verecek

Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasında gözler Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın TBMM Genel Kurulunda kürsüye çıkarak sürdürülen fon soruşturmasına ilişkin milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (Foto: AA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (Foto: AA)

Siyaset ve finans gündeminin ana maddeleri arasında yer alan fon soruşturmasıyla ilgili TBMM'de kritik bir oturum gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın TBMM Genel Kurulunda yapacağı konuşmayla soruşturma sürecinde gelinen son durumu ve yürütülen incelemelerin detaylarını aktaracak.

Gözler TBMM'de! Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili TBMM'ye bilgi verecek-3

SORUŞTURMA SÜRECİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Genel Kurulda gerçekleşecek bilgilendirmede Yılmaz'ın, fon soruşturmasının kapsamı, hukuki ve finansal boyutu ile ilgili kurumların yürüttüğü denetim faaliyetlerine dair resmi verileri paylaşması bekleniyor.

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