Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasında gözler Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , yarın TBMM Genel Kurulunda kürsüye çıkarak sürdürülen fon soruşturmasına ilişkin milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (Foto: AA)

Siyaset ve finans gündeminin ana maddeleri arasında yer alan fon soruşturmasıyla ilgili TBMM'de kritik bir oturum gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın TBMM Genel Kurulunda yapacağı konuşmayla soruşturma sürecinde gelinen son durumu ve yürütülen incelemelerin detaylarını aktaracak.