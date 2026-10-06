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Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı: Aralarında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı da var

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.

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Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı: Aralarında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı da var

Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı.

Vahap Seçer tutuklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Vahap Seçer tutuklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 60 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (Foto: DHA)Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (Foto: DHA)

Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Hakimlik, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra 1 zanlı daha yakalanmıştı. Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit (Foto: DHA)Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit (Foto: DHA)

Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "oluru"nun bulunduğu belirlenmişti.

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.

1,5 MİLYARLIK KAMU ZARARI

Mersin'de 3 belediyeye ilişkin yürütülen soruşturmada yaklaşık 1,5 milyarlık kamu zararı tespit edildiği bildirildi.

Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! Vahap Seçer dahil 59 gözaltı: Milyarlık kamu zararıMersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! Vahap Seçer dahil 59 gözaltı: Milyarlık kamu zararı
Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! Vahap Seçer dahil 59 gözaltı: Milyarlık kamu zararı

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Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı: Aralarında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı da var-5 Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı: Aralarında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı da var-6 Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı: Aralarında Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı da var-7

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