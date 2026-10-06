Mersin'de tutuklanan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (Foto: DHA)

Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI



Hakimlik, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra 1 zanlı daha yakalanmıştı. Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.