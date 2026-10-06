“Senin için mi güzel karısını bıraktı?" Edwina Sponza tek kelimelik yanıt! Gözler İbrahim Kutluay ile Demet Şener’de!
Edwina Sponza, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımın ardından takipçilerinin İbrahim Kutluay ve Demet Şener ile ilgili sorularına verdiği çarpıcı yanıtlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. "Senin için mi güzel karısını bıraktı?" sorusunu yanıtlayan Sponza'nın düzelttiği süre detayı dikkat çekti.
Magazin dünyasında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Edwina Sponza, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle dikkat çeken bir diyalog yaşadı.
Paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yorumları tek tek inceleyen Sponza, eski ilişkisi İbrahim Kutluay ve Kutluay'ın biten evliliği hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.
TAKİPÇİSİNE SÜRE DÜZELTMESİ: "13 YIL, 4 DEĞİL"
Sosyal medya kullanıcısının "Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?" yorumunu gören Edwina Sponza, paylaşılan zaman dilimine müdahale etti.
İlişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirten Sponza, takipçisine "13 yıl, 4 değil. Sevgiler" ifadeleriyle karşılık vererek merak edilen süreye açıklık getirdi.
"EVET" YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yorumlar bölümünde bir başka takipçinin Demet Şener'i kastederek sorduğu soru ise diyalogların en çok konuşulan noktası haline geldi.
Kullanıcının "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" şeklindeki sorusu karşısında geri adım atmayan Sponza, yalnızca "Evet" cevabını vererek dikkatleri üzerine çekti.
NELER OLMUŞTU: 2018'DE BİTEN 13 YILLIK EVLİLİK
Sosyal medyada yaşanan bu çarpıcı diyaloğun arkasında ise geçmişe dayanan uzun bir süreç yer alıyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıl süren evliliklerini 2018 yılında resmi olarak noktalamıştı.
O dönem magazin gündemini sarsan boşanma davasının temelinde ihanet iddiaları yer almış ve Şener, evliliğini bu gerekçeyle bitirme kararı almıştı.
Sponza'nın son "Evet" yanıtı, 2018 yılında yaşanan bu ayrılık sürecini ve o dönemki iddiaları yeniden gündeme taşırken yakın geçmişte yaşananlar da dikkat çekti.
ARKA PLANDA YUNANİSTAN TATİLİ VE ÇEŞME DETAYI
Yıllar içerisinde ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen Kutluay ile Sponza arasındaki 10 yılı aşkın ilişki ise geçtiğimiz dönemde tamamen noktalandı.
Son zamanlarda ise İbrahim Kutluay ile Demet Şener, çocukları İrem ve Ömer'in mutluluğu için iletişimlerini yeniden güçlendirdi.
Aralarında romantik bir bağ olmadığını belirten eski eşler, geçtiğimiz aylarda Paros ve çevresindeki adalarda ailece Yunanistan tatiline çıktı.
İkilinin birbirlerinin fotoğraflarını çekmesi ve sosyal medyada verdikleri aile görüntüleri olumlu yorumlar alırken, bu tatil sürecinde Edwina Sponza da arkadaş grubuyla Çeşme'de objektiflere yansımıştı.
Plajda vakit geçiren, denize giren ve telefonuyla ilgilenen Sponza'nın son sosyal medya çıkışı, magazin gündemindeki hareketliliği artırdı.
GÖZLER DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'DA!
Edwina Sponza'nın paylaşımlarına gelen yorumlar ve ünlü ismin verdiği cevaplar magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşirken gözler Demet Şener ve İbrahim Kutluay cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)