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“Senin için mi güzel karısını bıraktı?" Edwina Sponza tek kelimelik yanıt! Gözler İbrahim Kutluay ile Demet Şener’de!

Edwina Sponza, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımın ardından takipçilerinin İbrahim Kutluay ve Demet Şener ile ilgili sorularına verdiği çarpıcı yanıtlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. "Senin için mi güzel karısını bıraktı?" sorusunu yanıtlayan Sponza'nın düzelttiği süre detayı dikkat çekti.

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“Senin için mi güzel karısını bıraktı?" Edwina Sponza tek kelimelik yanıt! Gözler İbrahim Kutluay ile Demet Şener’de!

Magazin dünyasında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Edwina Sponza, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

Edwina Sponza'dan Sosyal Medyada Dikkat Çeken Diyalog - 1

Paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yorumları tek tek inceleyen Sponza, eski ilişkisi İbrahim Kutluay ve Kutluay'ın biten evliliği hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.

Sponza, İbrahim Kutluay İlişkisi Hakkında Konuştu - 2

TAKİPÇİSİNE SÜRE DÜZELTMESİ: "13 YIL, 4 DEĞİL"

Sosyal medya kullanıcısının "Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?" yorumunu gören Edwina Sponza, paylaşılan zaman dilimine müdahale etti.

Sponza'dan Takipçisine Süre Düzeltmesi: 13 Yıl Aşktı! - 3

İlişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirten Sponza, takipçisine "13 yıl, 4 değil. Sevgiler" ifadeleriyle karşılık vererek merak edilen süreye açıklık getirdi.

Edwina Sponza, İlişki Süresini Açıkladı: 13 Yıl! - 4

"EVET" YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yorumlar bölümünde bir başka takipçinin Demet Şener'i kastederek sorduğu soru ise diyalogların en çok konuşulan noktası haline geldi.

Edwina Sponza'nın 'Evet' Yanıtı Sosyal Medyada Gündem - 5

Kullanıcının "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" şeklindeki sorusu karşısında geri adım atmayan Sponza, yalnızca "Evet" cevabını vererek dikkatleri üzerine çekti.

Sponza'dan Çarpıcı Yanıt: 'Evet, Benim İçin Bıraktı' - 6

NELER OLMUŞTU: 2018'DE BİTEN 13 YILLIK EVLİLİK

Sosyal medyada yaşanan bu çarpıcı diyaloğun arkasında ise geçmişe dayanan uzun bir süreç yer alıyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıl süren evliliklerini 2018 yılında resmi olarak noktalamıştı.

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 2018'de Biten Evliliği - 7

O dönem magazin gündemini sarsan boşanma davasının temelinde ihanet iddiaları yer almış ve Şener, evliliğini bu gerekçeyle bitirme kararı almıştı.

İhanet İddialarıyla Boşanan Şener ve Kutluay - 8

Sponza'nın son "Evet" yanıtı, 2018 yılında yaşanan bu ayrılık sürecini ve o dönemki iddiaları yeniden gündeme taşırken yakın geçmişte yaşananlar da dikkat çekti.

Sponza'nın 'Evet' Yanıtı Eski İddiaları Yeniden Gündeme Getirdi - 9

ARKA PLANDA YUNANİSTAN TATİLİ VE ÇEŞME DETAYI

Yıllar içerisinde ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen Kutluay ile Sponza arasındaki 10 yılı aşkın ilişki ise geçtiğimiz dönemde tamamen noktalandı.

Kutluay ve Sponza'nın Yunanistan Tatili ve Çeşme Ayrıntıları - 10

Son zamanlarda ise İbrahim Kutluay ile Demet Şener, çocukları İrem ve Ömer'in mutluluğu için iletişimlerini yeniden güçlendirdi.

Kutluay ve Şener, Çocukları İçin İletişimi Güçlendirdi - 11

Aralarında romantik bir bağ olmadığını belirten eski eşler, geçtiğimiz aylarda Paros ve çevresindeki adalarda ailece Yunanistan tatiline çıktı.

Kutluay ve Şener'den Ailece Yunanistan Tatili - 12

İkilinin birbirlerinin fotoğraflarını çekmesi ve sosyal medyada verdikleri aile görüntüleri olumlu yorumlar alırken, bu tatil sürecinde Edwina Sponza da arkadaş grubuyla Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

Sponza Çeşme'de Tatilde, Kutluay ve Şener Yunanistan'da - 13

Plajda vakit geçiren, denize giren ve telefonuyla ilgilenen Sponza'nın son sosyal medya çıkışı, magazin gündemindeki hareketliliği artırdı.

Sponza'nın Sosyal Medya Paylaşımları Gündemi Hareketlendirdi - 14

GÖZLER DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'DA!

Edwina Sponza'nın paylaşımlarına gelen yorumlar ve ünlü ismin verdiği cevaplar magazin gündeminin en üst sıralarına yerleşirken gözler Demet Şener ve İbrahim Kutluay cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Gözler Şener ve Kutluay'da, Sponza'nın Paylaşımları Ses Getirdi - 15
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