“Senin için mi güzel karısını bıraktı?" Edwina Sponza tek kelimelik yanıt! Gözler İbrahim Kutluay ile Demet Şener’de!

İlişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirten Sponza, takipçisine "13 yıl, 4 değil. Sevgiler" ifadeleriyle karşılık vererek merak edilen süreye açıklık getirdi.

"EVET" YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Yorumlar bölümünde bir başka takipçinin Demet Şener'i kastederek sorduğu soru ise diyalogların en çok konuşulan noktası haline geldi.

Kullanıcının "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" şeklindeki sorusu karşısında geri adım atmayan Sponza, yalnızca "Evet" cevabını vererek dikkatleri üzerine çekti.

NELER OLMUŞTU: 2018'DE BİTEN 13 YILLIK EVLİLİK Sosyal medyada yaşanan bu çarpıcı diyaloğun arkasında ise geçmişe dayanan uzun bir süreç yer alıyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıl süren evliliklerini 2018 yılında resmi olarak noktalamıştı.