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Milyonlarca vatandaş bekliyordu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemesi hesaplarda: Bakan Göktaş duyurdu

Milyonlarca vatandaşın beklediği ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yatırılacağını açıkladı. Ödemeler kapsamında 736 bin 596 kişiye yaşlı aylığı, 553 bin 890 kişiye ise engelli aylığı verilecek.

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Milyonlarca vatandaş bekliyordu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemesi hesaplarda: Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemesi hesaplarda: Bakan Göktaş duyurdu-2

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemesi hesaplarda: Bakan Göktaş duyurdu-3

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! Yaşlı ve engelli aylığı ödemesi hesaplarda: Bakan Göktaş duyurdu-4

1 MİLYON 290 BİN 486 VATANDAŞA ÖDEME

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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