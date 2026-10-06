AK Parti, fon kriziyle ilgili harekete geçti. Cuma ya da pazartesi günü AK Parti, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacağı öğrenildi.

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

ÖZLEM ZENGİN: CEVDET YILMAZ TBMM'DE BİLGİLENDİRME YAPACAK

Konuyla ilgili Genel Kurulda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurula yarın gelecek ve bizlere bilgi verecek. Malumunuz, koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yargısal süreçler devam ediyor. 300 bin civarında vatandaşımızın bu konudaki mağduriyeti 1 milyon TL'nin altında. İnsanlarımızın mağduriyetinin, özellikle küçük yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.