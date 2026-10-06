AK Parti'den fon krizi için 10 maddelik kanun teklifi: Tasfiye ve geri ödemeler gündemde
AK Parti, fon krizine çözüm oluşturacak yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. Düzenleme, tasfiye ve geri ödeme süreçlerini kapsayacak.
AK Parti, fon kriziyle ilgili harekete geçti. Cuma ya da pazartesi günü AK Parti, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacağı öğrenildi.
AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.
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Konuyla ilgili Genel Kurulda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurula yarın gelecek ve bizlere bilgi verecek. Malumunuz, koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yargısal süreçler devam ediyor. 300 bin civarında vatandaşımızın bu konudaki mağduriyeti 1 milyon TL'nin altında. İnsanlarımızın mağduriyetinin, özellikle küçük yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Teklif 10 maddeden oluşacak.
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