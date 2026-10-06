Paylaşımı yapan Melek K. (Foto: DHA)

"20-30 KİŞİ GÖRMEDİ BİLE, HEMEN SİLDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Melek K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Paylaşımı bilinçli yapmadığını öne süren Melek K., şu ifadeleri kullandı:

"Paylaşımı yaptığımda yakın gözlüğüm yoktu. Söz konusu paylaşımı ve birçok paylaşımı dikkatsizlikten yaptım. Hatta avukatım bana gösterdiğinde 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' dedim. 20-30 kişi görmedi bile, hemen sildim. Suç işlemek amacıyla hareket etmedim."

Sanık avukatı Elif Narin Dursun da müvekkilinin beraatini talep ederek suç unsurunun oluşmadığını savundu.