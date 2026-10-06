Mardin'de FETÖ paylaşımı davası sonuçlandı: Sanık hakkında hapis kararı
Mardin'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan sanık, "Yakın gözlüğüm yoktu, ben mi paylaştım bilmiyorum" diyerek skandal bir savunma yaptı.
Mardin'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medyada halkı yanıltıcı paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Melek K., 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın mahkemedeki "Yakın gözlüğüm yoktu, dikkatsizlikten yaptım" savunması kararı değiştirmedi.
Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Melek K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
"20-30 KİŞİ GÖRMEDİ BİLE, HEMEN SİLDİM"
Duruşmada savunma yapan sanık Melek K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Paylaşımı bilinçli yapmadığını öne süren Melek K., şu ifadeleri kullandı:
"Paylaşımı yaptığımda yakın gözlüğüm yoktu. Söz konusu paylaşımı ve birçok paylaşımı dikkatsizlikten yaptım. Hatta avukatım bana gösterdiğinde 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' dedim. 20-30 kişi görmedi bile, hemen sildim. Suç işlemek amacıyla hareket etmedim."
Sanık avukatı Elif Narin Dursun da müvekkilinin beraatini talep ederek suç unsurunun oluşmadığını savundu.
MAHKEME KARARINI VERDİ: 1 YIL 3 AY HAPİS
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Melek K.'yi "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmanın ardından adliye binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan sanık avukatı Elif Narin Dursun, verilen karara itiraz edeceklerini ve hukuki süreci üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.