İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Mahallesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndan "bıçaklı saldırı" ihbarı geldi.

Bir öğrencinin, kavga ettiği diğer öğrencileri yaraladığı öğrenildi.