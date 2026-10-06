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Başakşehir Kayaşehir'deki ortaokulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda çıkan bıçaklı kavgada 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden elim olaya ilişkin açıklama geldi.

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Başakşehir Kayaşehir'deki ortaokulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var

İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Mahallesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndan "bıçaklı saldırı" ihbarı geldi.

Bir öğrencinin, kavga ettiği diğer öğrencileri yaraladığı öğrenildi.

Başakşehir Kayaşehir'deki ortaokulda bıçaklı kavga çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başakşehir Kayaşehir'deki ortaokulda bıçaklı kavga çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrenciler tedavi altında alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Kayaşehir'deki ortaokulda çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Kayaşehir'deki ortaokulda çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

VALİLİK: 5 ÖĞRENCİ YARALANDI

İstanbul Valiliğinden Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı kavga ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki kavgaya ilişkin açıklama geldi (Foto: İHA)İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki kavgaya ilişkin açıklama geldi (Foto: İHA)



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

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