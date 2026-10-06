Başakşehir Kayaşehir'deki ortaokulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var
Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda çıkan bıçaklı kavgada 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden elim olaya ilişkin açıklama geldi.
İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Mahallesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndan "bıçaklı saldırı" ihbarı geldi.
Bir öğrencinin, kavga ettiği diğer öğrencileri yaraladığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan yaralı öğrenciler tedavi altında alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı.
VALİLİK: 5 ÖĞRENCİ YARALANDI
İstanbul Valiliğinden Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı kavga ilişkin açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.