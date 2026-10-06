Yargıdaki çürük elmalara yapılan operasyondan CHP'li Beşiktaş Belediyesi çıktı: Çuval dolusu evrak ve nakit kaçırıldı
Yargıdaki çürük elmalara yönelik operasyonun ucu CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne dayandı. İtirafçı beyanlarıyla deşifre olan kirli tezgahta; 2022’deki baskının tutuklanan köstebek savcı tarafından önceden sızdırıldığı, çuval dolusu evrak ve milyonlarca doların kaçırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilere verilen “Kısa süre yatar çıkarsınız” garantisi karşılığında ise 500 bin dolarlık rüşvete el sıkışıldığı belgelendi.
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2022 yılındaki rüşvet ve irtikap operasyonunun perde arkasından yargıya uzanan skandal bir rüşvet trafiği çıktı. İtirafçı ifadeleriyle deşifre olan kirli tezgahta, operasyon bilgisinin savcı tarafından önceden sızdırıldığı, kritik evrak ve milyonlarca doların kaçırıldığı ve şüphelilere "yatar-çıkar" garantisi verildiği tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yargı kararlarına müdahale" soruşturmasında, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve rant çarkının yargı ayağına dair çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
Soruşturma dosyasına giren itirafçı beyanlarına göre; eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin merkezinde bulunduğu rüşvet ve irtikap ağının, adliyedeki bazı yargı mensuplarıyla kurduğu çıkar ilişkisi sayesinde koruma altına alındığı iddia edildi.
BASKINDAN ÖNCE KÖSTEBEK DEVREYE GİRDİ: ÇUVAL DOLUSU EVRAK VE NAKİT KAÇIRILDI
Soruşturmadaki iddialara göre, Aralık 2022'de Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonu, adliyede o dönem görev yapan savcılar aracılığıyla şüphelilere önceden fısıldandı.
Baskından önce bilgilendirilen Hüseyin Avni Sipahi'nin; eşi ve şoförünü devreye sokarak belediyedeki usulsüzlüklere, imar rantına ve para transferlerine ilişkin kritik belgeleri ve yüklü miktardaki nakit parayı adreslerden kaçırdığı kayıtlara girdi.
SAVCIYA 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET TARİFESİ: İLK TAKSİT ADLİYEDE!
Yargıdaki rüşvet skandalının kilit ismi olduğu söylenen ve HSK kararıyla açığa alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Savcı Bayram Gülhan'ın, CHP'li yöneticilerin adliyedeki en kritik ayağı olduğu belirtildi.
Dosyadaki beyanlara göre:
- Gülhan ile operasyon öncesi ve sonrası için toplam 500 bin dolarlık kirli bir rüşvet pazarlığı yapıldı.
- Paranın ilk yarısı olan 250 bin dolar doğrudan adliyede teslim edildi; bu rüşvet karşılığında Sipahi'nin yakınlarının delil karartmasına ve nakit kaçırmasına göz yumuldu.
"BİRAZ YATAR ÇIKARSINIZ" GARANTİSİ VE TAHLİYE SONRASI KALAN 250 BİN DOLAR
Kirli ağın yalnızca bilgi sızdırmakla kalmadığı, tutuklanan isimlere "Kısa bir süre yatar, sonra çıkarsınız" denilerek tahliye garantisi verildiği saptandı.
Soruşturmada yer alan şüphelilerin cezaevinde geçirdiği sürenin ardından tahliye edilmeleriyle birlikte, rüşvet anlaşmasının kalan 250 bin dolarlık ikinci diliminin de ödendiği belirlendi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki rant ve rüşvet sarmalı, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı usulsüzlük raporlarıyla patlak vermişti:
Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi, İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişlerinin "haksız mal edinme", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" tespitleri gerekçesiyle Ocak 2018'de görevden uzaklaştırıldı.
BELTAŞ VAKFI RANT KAPISI YAPILDI
İddianamelerde, Beşiktaş Belediyesi'nin bir "şirket gibi" işletildiği; imar ruhsatı almak isteyen vatandaş ve müteahhitlerin belediyeye bağlı Beltaş Vakfı'na "zorunlu bağış" adı altında para yatırmaya zorlandığı, parayı vermeyenlerin ruhsat işlemlerinin aylarca bekletildiği tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri Aralık 2022'de eş zamanlı baskın düzenlemiş; Hazinedar ve Sipahi'nin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hazinedar hakkında "irtikap" ve "rüşvet" suçlarından onlarca yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Cezaevinde yaklaşık 5 ay kalan sanıklar, Mayıs 2023'te yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yargı kararlarına müdahale ve rüşvet ağına ilişkin soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.