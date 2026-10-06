CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2022 yılındaki rüşvet ve irtikap operasyonunun perde arkasından yargıya uzanan skandal bir rüşvet trafiği çıktı. İtirafçı ifadeleriyle deşifre olan kirli tezgahta, operasyon bilgisinin savcı tarafından önceden sızdırıldığı, kritik evrak ve milyonlarca doların kaçırıldığı ve şüphelilere "yatar-çıkar" garantisi verildiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yargı kararlarına müdahale" soruşturmasında, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve rant çarkının yargı ayağına dair çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Soruşturma dosyasına giren itirafçı beyanlarına göre; eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin merkezinde bulunduğu rüşvet ve irtikap ağının, adliyedeki bazı yargı mensuplarıyla kurduğu çıkar ilişkisi sayesinde koruma altına alındığı iddia edildi.