Galatasaray Rafael Leao'nun arkadaşını istiyor! Juventus ve Milan da peşinde
Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Bruno Fernandes'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı için Juventus ve Milan'ın önüne geçti. İngiliz ekibinin ise 32 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.
Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da dünya yıldızı Bruno Fernandes yeniden gündeme geldi. Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun transferi için Juventus ve Milan ile yarışıyor. Haberde Galatasaray'ın sunduğu ekonomik şartların Bruno Fernandes cephesinde daha cazip bulunduğu ve sarı-kırmızılıların yarışta rakiplerinin önüne geçtiği iddia edildi.
EN BÜYÜK KOZ LEAO
Bruno Fernandes'in Galatasaray'a imza atması konusunda en önemli koz ise Rafael Leao. Portekiz Milli Takımı'nda beraber ter döken yıldız futbolcu, karadaşının İstanbul'a gelmesi konusunda büyük rol üstlenebilir.
JUVENTUS VE MILAN MALİYETE TAKILDI
Bruno Fernandes için İtalya'dan Juventus ve Milan'ın da devrede olduğu ancak iki kulübün yıldız futbolcunun mali şartlarını karşılamakta zorlandığı öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin ise yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı operasyonu ara transfer döneminde yeniden gündemine almayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Manchester United cephesindeki gelişmelere göre ocak ayında somut adım atabileceği iddia edildi.
MANCHESTER UNITED 60 MİLYON EURO İSTİYOR
Transferin önündeki en önemli engel ise Manchester United'ın talep ettiği bonservis bedeli oldu. Manchester United'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İngiliz devi, Bruno Fernandes'i ocak ayında göndermesi halinde 60 milyon euro bonservis talep ediyor. 32 yaşındaki futbolcu için belirlenen rakamın özellikle Juventus cephesinde yüksek bulunduğu ve İtalyan ekibinin bu seviyeye çıkmasının zor olduğu iddia edildi.
GALATASARAY ŞARTLARIN DEĞİŞMESİNİ BEKLEYECEK
Galatasaray cephesinde ise transfer stratejisinin Manchester United'ın tutumuna göre şekillenmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübünün bonservis talebini uygun seviyeye çekmesi halinde ocak ayında harekete geçmeyi değerlendiriyor. Manchester United'ın oyuncudan bonservis geliri elde etmek istemesi ara transfer seçeneğini güçlendirirken, 60 milyon euroluk mevcut talep Galatasaray açısından da önemli bir mali engel oluşturuyor.
SÖZLEŞME DETAYI TRANSFERDE KRİTİK
Bruno Fernandes'in Manchester United ile geleceğine ilişkin belirsizlik de Galatasaray'ın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. İngiliz basını, Manchester United ile Bruno Fernandes arasında sözleşmedeki opsiyon konusunda henüz uzlaşma sağlanamadığını yazdı. Bu senaryoda Portekizli yıldızın sözleşmesini uzatmaması halinde Galatasaray'ın ocak ayında futbolcuyla görüşerek sezon sonu için bonservissiz transfer ihtimalini değerlendirebileceği iddia edildi. Fernandes'in Ada ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Ancak İngiliz temsilcisi, kontratı 1 yıl daha uzatarak 2028'e taşıma opsiyonunu elinde bulunduruyor.
ENERBAHÇE'NİN DE ADI GEÇMİŞTİ
Bruno Fernandes'in adı yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılmıştı. İki Süper Lig devinin de Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ancak yüksek mali şartlar nedeniyle yaz döneminde somut bir gelişme yaşanmadığı belirtildi. Yeni süreçte ise Galatasaray'ın Juventus ve Milan ile birlikte transfer yarışının ön sıralarında bulunduğu iddia edildi.
YABANCI KONTENJANI İÇİN AYRILIK GÜNDEME GELEBİLİR
Galatasaray'ın Bruno Fernandes transferini ara dönemde tamamlaması halinde kadro planlamasında da değişiklik yapılabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açabilmek için mevcut kadrodaki yabancı futbolculardan biriyle yollarını ayırabileceği seçenekler arasında bulunuyor.
BU SEZON 7 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Manchester United formasıyla sezonun ilk bölümünde 7 karşılaşmada görev yapan Bruno Fernandes, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu böylece 7 maçta doğrudan 5 gole katkı sağladı.