Bruno Fernandes transferinde Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Milan'ın da devrede olduğu öne sürüldü. (Fotoğraf: REUTERS) GALATASARAY ŞARTLARIN DEĞİŞMESİNİ BEKLEYECEK Galatasaray cephesinde ise transfer stratejisinin Manchester United'ın tutumuna göre şekillenmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübünün bonservis talebini uygun seviyeye çekmesi halinde ocak ayında harekete geçmeyi değerlendiriyor. Manchester United'ın oyuncudan bonservis geliri elde etmek istemesi ara transfer seçeneğini güçlendirirken, 60 milyon euroluk mevcut talep Galatasaray açısından da önemli bir mali engel oluşturuyor.

Manchester United'ın 32 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi. (Fotoğraf: EPA) SÖZLEŞME DETAYI TRANSFERDE KRİTİK Bruno Fernandes'in Manchester United ile geleceğine ilişkin belirsizlik de Galatasaray'ın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. İngiliz basını, Manchester United ile Bruno Fernandes arasında sözleşmedeki opsiyon konusunda henüz uzlaşma sağlanamadığını yazdı. Bu senaryoda Portekizli yıldızın sözleşmesini uzatmaması halinde Galatasaray'ın ocak ayında futbolcuyla görüşerek sezon sonu için bonservissiz transfer ihtimalini değerlendirebileceği iddia edildi. Fernandes'in Ada ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Ancak İngiliz temsilcisi, kontratı 1 yıl daha uzatarak 2028'e taşıma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray yönetiminin bonservis bedelinin düşmesi halinde ocak ayında somut adım atabileceği belirtildi. (Fotoğraf: AFP) ENERBAHÇE'NİN DE ADI GEÇMİŞTİ Bruno Fernandes'in adı yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılmıştı. İki Süper Lig devinin de Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ancak yüksek mali şartlar nedeniyle yaz döneminde somut bir gelişme yaşanmadığı belirtildi. Yeni süreçte ise Galatasaray'ın Juventus ve Milan ile birlikte transfer yarışının ön sıralarında bulunduğu iddia edildi.