Lansman toplantısı geniş katılımla düzenlendi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Tuna, "İşin aslı yani meslektaşların en temel problemi, özellikle gençlerin en temel problemleri bu noktada ekonomik, mali ve müvekkil bulmayla alakalı problemler. Biz de lansmanımızda onlarla alakalı böyle makro ölçekli büyük projeler, vaatler sunduk. İnşallah Genel Kurul'da da bizim lehimize eğer oy kullanılır da biz başkan seçilirsek, bu hususların hepsine de çözüm bulacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Kasım Tuna projelerini anlattı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) "2 NO'LU BARO'NUN AİDİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ LAZIM" Başkan seçilmesi halinde öncelikli olarak atmayı planladığı adımları da anlatan Tuna, İstanbul 2 Nolu Barosu'na yönelik aidiyet duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tuna, "Öncelikle 2 Nolu Baro'nun, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun aidiyetinin güçlendirilmesi lazım. O noktada da 2 No'lu Baro üyeliğinin diğer baro üyeliklerine nazaran bir özellik ve bir önem arz etmesi gerekiyor." diye konuştu. Meslektaşlarının yararlanabileceği anlaşmalara işaret eden Tuna, sektörün büyük firmalarının yanı sıra ulaşım, seyahat, sigorta, giyim ve Petrol Ofisi gibi firmalarla avukatların faydasına olacak anlaşmalar yapmayı planladıklarını söyledi.

Ali Kasım Tuna lansman toplantısında konuştu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) VEKÂLET ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ İÇİN PROJE Vekâlet ücretlerinin tahsilini de önemli sorunlardan biri olarak gösteren Tuna, bu konuda lansmanda makro bir proje sunduklarını ifade etti.