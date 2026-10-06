İstanbul 2 Nolu Barosu'nda başkanlık yarışı! Ali Kasım Tuna adaylığını açıkladı projelerini anlattı
Avukat Ali Kasım Tuna, yapılacak seçimlerde İstanbul 2 Nolu Barosu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Genç avukatların ekonomik güçlükleri ve güvenlik sorunlarına çözüm bulmayı temel hedeflerinden biri olarak gösteren Tuna, ulaşılabilir, hak ihlalleri karşısında meslektaşının yanında duran, mesleki gelişimi destekleyen ve görevleri liyakate göre dağıtan bir yönetim anlayışı için aday olduğunu belirtti.
İstanbul 2 Nolu Barosu'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan avukat Ali Kasım Tuna, İstanbul'daki bir otelde 5 Ekim'de düzenlenen lansmanla baro başkanlığına adaylığını açıkladı.Ali Kasım Tuna adaylığını açıkladı
Her yaş ve kıdem grubundan meslektaşlarının katıldığı programın ardından TAKVİM'in sorularını yanıtlayan Tuna, adaylık sürecindeki hedeflerini ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.
"HEYECANLI, COŞKULU BİR LANSMAN GERÇEKLEŞTİRDİK"
Lansmana gösterilen ilgiyi değerlendiren Tuna, "Öncelikle katılan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Haftanın ilk günü, bu yoğun saatlerde çok güzel bir katılım gerçekleşti. Mesleğin tüm kıdem gruplarından, tüm yaş gruplarından da güzel bir katılım oldu. Heyecanlı, coşkulu bir lansman gerçekleştirdik. Bu noktada teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.
GENÇ AVUKATLARIN EKONOMİK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Adaylık sürecinde meslektaşlarıyla sık sık bir araya geldiğini belirten Tuna, özellikle genç avukatların ekonomik ve mali sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Tuna, "İşin aslı yani meslektaşların en temel problemi, özellikle gençlerin en temel problemleri bu noktada ekonomik, mali ve müvekkil bulmayla alakalı problemler. Biz de lansmanımızda onlarla alakalı böyle makro ölçekli büyük projeler, vaatler sunduk. İnşallah Genel Kurul'da da bizim lehimize eğer oy kullanılır da biz başkan seçilirsek, bu hususların hepsine de çözüm bulacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
"2 NO'LU BARO'NUN AİDİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ LAZIM"
Başkan seçilmesi halinde öncelikli olarak atmayı planladığı adımları da anlatan Tuna, İstanbul 2 Nolu Barosu'na yönelik aidiyet duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Tuna, "Öncelikle 2 Nolu Baro'nun, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun aidiyetinin güçlendirilmesi lazım. O noktada da 2 No'lu Baro üyeliğinin diğer baro üyeliklerine nazaran bir özellik ve bir önem arz etmesi gerekiyor." diye konuştu.
Meslektaşlarının yararlanabileceği anlaşmalara işaret eden Tuna, sektörün büyük firmalarının yanı sıra ulaşım, seyahat, sigorta, giyim ve Petrol Ofisi gibi firmalarla avukatların faydasına olacak anlaşmalar yapmayı planladıklarını söyledi.
VEKÂLET ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ İÇİN PROJE
Vekâlet ücretlerinin tahsilini de önemli sorunlardan biri olarak gösteren Tuna, bu konuda lansmanda makro bir proje sunduklarını ifade etti.
Tuna ayrıca meslektaşlarının kendilerine iş yapabilecekleri çevreyi oluşturabilmelerine yönelik özel ilgi alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah bunları da yapmış olacağız." dedi.
"MESLEKTAŞ, BARO TARAFINDAN SAVUNULDUĞUNU BİLMEK İSTİYOR"
İstanbul 2 Nolu Barosu Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı dönemde tespit ettiği eksikliklere ilişkin de konuşan Tuna, avukatların ihtiyaç duydukları anda ulaşabilecekleri ve haklarını savunan bir baro beklentisi içinde olduklarını söyledi.
Tuna, "Az önce de bahsettim; öncelikle meslektaş, baro tarafından kendinin savunulduğunu ya da arkasında durduğunu bilmek istiyor. Her an ulaşabildiği bir baroya ihtiyacı hissediliyor ve anlık kriz anlarında da işte yardım bulabileceği bir baro istiyor. Aynı zamanda da mensup bulunduğu baronun kendi haklarını her alanda, her kamu kurumunda, her şirkette, her sektörde gür bir sesle haykırmasını ve savunmasını istiyor. Biz bu alanları net bir şekilde o dönemde tespit ettik. İnşallah bugün de o sorunların çözümü noktasında uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
2 NOLU BARODA SEÇİM
İstanbul 2 Nolu Barosunun 4. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Nolu Amfi'sinde 3-4 Ekim'de yapılacağı duyurulmuştu. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kurul, 10-11 Ekim'de tekrar toplanacak.
ALİ KASIM TUNA KİMDİR?
Av. Ali Kasım Tuna, eğitiminin bir bölümünü yurt dışında gördükten sonra 16 yaşında üniversiteye adım attı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012'de mezun olan Tuna, aynı üniversitede özel hukuk alanındaki yüksek lisansını 2014'te tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını sürdüren Tuna, ileri düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor.
Tuna Özkan Ecertaş Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olarak ticari davalar, şirket danışmanlığı ve kentsel dönüşüm hukuku alanlarında çalışıyor. İstanbul 2 Nolu Barosu'nun kurucu üyeleri arasında yer alan Tuna, baroda Adil Yargılanma Merkezi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.
Oybirliği Derneği'nde Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Çeşitli kademelerde siyasi görevlerde bulunan Tuna, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda da asil üye olarak görev yaptı.
1991 doğumlu Av. Ali Kasım Tuna, evli ve iki çocuk babası.
Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba alarmı
Yasin Kol’un hâkimlik savunması ortaya çıktı