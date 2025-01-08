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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Yabancı var geliyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kulüplerin baskıları karşısında daha fazla dayanamadı. Bugün olağanüstü toplanacak olan TFF yönetimi 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyuracak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: Yabancı var geliyor

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    Süper Lig'de hakem tartışmalarının giderek daha da büyük bir boyuta ulaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu düğmeye bastı. Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk hakemlerine destek veren ve "Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek" diyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kulüplerin yoğun baskısı sonrası geri adım attı.

    ÖNCE 3-4 MAÇTA OLACAK
    Bugün 13.30'da Riva'da olağanüstü toplanacak olan TFF yönetimi ardından yazılı bir açıklama ile yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyuracak. Yabancı VAR hakeminin 20. haftadan itibaren görev alacağı, ilk planda geçtiğimiz sezon olduğu gibi 3-4 maçta yeni sistemin uygulanacağı öğrenildi. Ancak ligin sonuna doğru bu sayının artması bekleniyor.

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