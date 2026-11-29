Kanada'da başörtüsü yasağına Yüksek Mahkeme onayı! Müslüman kuruluşlardan karara tepki: Karanlık bir gün
Kanada'da Quebec eyaletinde kamu çalışanlarının başörtüsü ve haç gibi dini semboller kullanmasını yasaklayan düzenlemeye Yüksek Mahkeme'den onay çıktı. "Bill 21" olarak bilinen yasayı anayasaya uygun bulan mahkeme, karara gerekçe olarak eyaletin laiklik anlayışını gösterdi. Müslüman kuruluşlar karara sert tepki gösterirken, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Üst Yöneticisi Stephen Brown, "Bugün Quebec ve Kanada için karanlık bir gün" dedi. Başbakan Mark Carney ise kararın etkilerinin inceleneceğini açıkladı.
Kanada'da dini özgürlükleri hedef aldığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan başörtüsü yasağına ilişkin mahkeme kararı tepki topladı.
Kanada Yüksek Mahkemesi, Quebec eyaletinde kamu sektörü çalışanlarının iş yerlerinde başörtüsü, haç ve diğer dini sembolleri kullanmasını yasaklayan "21 nolu yasa (Bill 21)" düzenlemesini anayasaya uygun buldu.
CBC News'in haberine göre mahkeme, kararını Quebec'in laikliğe ve demokrasiye olan tarihsel bağlılığına dayandırdı. Müslüman toplumunun temsilcileri ise kararın din özgürlüğü ve eşitlik haklarını zedelediğini savunarak tepki gösterdi.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA YÜKSEK MAHKEME'DEN ONAY
Quebec eyaletinde 2019 yılında kabul edilen Bill 21, kamu çalışanlarının görev sırasında başörtüsü, haç gibi dini semboller taşımasını yasaklıyor. Düzenlemeye ilişkin yargı sürecinde Kanada Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararla, yasa anayasaya uygun bulundu.
MAHKEMEDEN "LAİKLİK" GEREKÇESİ
Mahkeme, kararın gerekçesinde Quebec eyaletinin laikliğe ve demokrasiye olan tarihsel bağlılığına işaret etti.
Hakim Richard Wagner, karara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "21 nolu yasa, Quebec'in özgür ve demokratik bir toplumda devletin laikliğini sağlama konusundaki meşru ve tarihsel bağlılığından kaynaklanmaktadır."
MÜSLÜMANLARDAN SERT TEPKİ: "KARANLIK BİR GÜN"
Karara en sert tepkilerden biri Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) geldi. NCCM Üst Yöneticisi Stephen Brown, mahkemenin kararını ülkede din özgürlüğü ve eşitlik açısından büyük bir gerileme olarak nitelendirdi.
Brown, "Bugün Quebec ve Kanada için karanlık bir gün" diyerek kararın temel haklar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Mahkemenin kararına tepki gösteren Brown, "Kanadalıların anayasa şartıyla güvence altına alınan haklarına yönelik topyekun bir saldırının kapıları ardına kadar açıldı" ifadelerini kullandı.
"TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ TEHLİKEDE"
Brown, kararın yalnızca Quebec'teki kamu çalışanlarını değil, Kanada genelindeki temel hakları da etkileyebileceğini savundu.
Diğer yönetimlerin de benzer düzenlemeler yapmasının önünün açılabileceğini belirten Brown, şu ifadeleri kullandı: "Bu karar, ülkedeki her bir yönetime, tüm Kanadalıların temel özgürlüklerini ve yasal haklarını ellerinden alan yasalar çıkarma konusunda sınırsız bir yetki tanımaktadır. Eğer haklarımız, bir hükümetin siyasi çıkarlarına uygun düştüğü her an ihlal edilebiliyorsa o zaman gerçek anlamda haklara sahip değiliz demektir."
BAŞBAKAN CARNEY'DEN İLK AÇIKLAMA
Kanada Başbakanı Mark Carney de mahkeme kararına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.
Federal hükümetin yargının verdiği karara saygı duyduğunu ifade eden Carney, düzenlemenin Quebec eyaleti içindeki ve dışındaki etkilerinin inceleneceğini söyledi.
MÜSLÜMAN, SİH VE KATOLİK GRUPLAR YARGIYA TAŞIMIŞTI
Quebec'te 2019 yılında kabul edilen "Bill 21" yasası, kamu görevlilerinin iş yerlerinde dini semboller taşımasını yasaklıyor.
Düzenleme, Müslümanların yanı sıra Sih ve Katolik topluluklarının temsilcilerinin de tepkisini çekmişti.
Söz konusu gruplar, yasanın din özgürlüğü ve temel hakları ihlal ettiğini savunarak düzenlemeyi yargıya taşımıştı.
Kanada'daki önemli anayasal davalardan biri olarak değerlendirilen süreçte mahkemenin verdiği karar, dini özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
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