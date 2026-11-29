Karara en sert tepkilerden biri Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) geldi. NCCM Üst Yöneticisi Stephen Brown, mahkemenin kararını ülkede din özgürlüğü ve eşitlik açısından büyük bir gerileme olarak nitelendirdi.

Quebec'te 2019 yılında yürürlüğe giren Bill 21 düzenlemesi, kamu çalışanlarının dini sembol kullanmasını yasaklıyor. (Yapay zeka ile üretilmiştir.)

"TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ TEHLİKEDE"

Brown, kararın yalnızca Quebec'teki kamu çalışanlarını değil, Kanada genelindeki temel hakları da etkileyebileceğini savundu.

Diğer yönetimlerin de benzer düzenlemeler yapmasının önünün açılabileceğini belirten Brown, şu ifadeleri kullandı: "Bu karar, ülkedeki her bir yönetime, tüm Kanadalıların temel özgürlüklerini ve yasal haklarını ellerinden alan yasalar çıkarma konusunda sınırsız bir yetki tanımaktadır. Eğer haklarımız, bir hükümetin siyasi çıkarlarına uygun düştüğü her an ihlal edilebiliyorsa o zaman gerçek anlamda haklara sahip değiliz demektir."