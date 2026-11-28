Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe , ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin sol kanat transferindeki hedeflerinden biri ise Manchester United forması giyen Marcus Rashford .

Ara transfer döneminde sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Marcus Rashford yeniden girdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

YAZIN OLMAYAN TRANSFERİ OCAKTA BİTİRMEK İSTİYOR

Sezon başında İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Fenerbahçe, Rashford için yeniden harekete geçti.

Transfer haberlerine göre sarı-lacivertli yönetim, 29 yaşındaki futbolcu için Manchester United ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başlamayı planlıyor.