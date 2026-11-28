Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Transfer bu kez bitecek
Ara transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yaz aylarında kadrosuna katamadığı Marcus Rashford'u yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Manchester United ve İngiliz futbolcunun temsilcileriyle görüşmeye hazırlandığı iddia edildi.
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin sol kanat transferindeki hedeflerinden biri ise Manchester United forması giyen Marcus Rashford.
YAZIN OLMAYAN TRANSFERİ OCAKTA BİTİRMEK İSTİYOR
Sezon başında İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Fenerbahçe, Rashford için yeniden harekete geçti.
Transfer haberlerine göre sarı-lacivertli yönetim, 29 yaşındaki futbolcu için Manchester United ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başlamayı planlıyor.
EVERTON DA DEVREDE
İngiliz basınındaki transfer haberlerine göre Manchester United, uygun şartların oluşması halinde Rashford'un ayrılığına izin verebilir. Deneyimli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Premier Lig ekiplerinden Everton da bulunuyor.
BARCELONA 30 MİLYON EUROLUK OPSİYONU KULLANMADI
Ocak 2025'te Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford, aynı yılın temmuz ayında Barcelona'nın yolunu tuttu.
Katalan temsilcisinde bir sezon geçiren İngiliz futbolcu, 49 karşılaşmada 14 gol kaydetti. Barcelona'nın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Rashford, Manchester United'a geri döndü.
8 MAÇTA 502 DAKİKA OYNADI
Manchester United'da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Rashford, Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda toplam 8 karşılaşmada görev aldı.
502 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
POCHETTINO İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde Liverpool ve Sporting Lizbon karşılaşmalarında forma giyemeyen Rashford'un sakatlık sürecini geride bırakmak üzere olduğu ortaya çıktı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü, açıklamalarında futbolcunun sahada antrenmanlara başladığını ve durumunun iyileştiğini duyurdu.
DAHA ÖNCE DE İSTEDİ
Pochettino'nun Rashford'a uzun süredir ilgi duyduğunu ve Paris Saint-Germain'i çalıştırdığı dönemde de İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini aktarıldı.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Manchester United altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine İngiliz ekibinde başlayan Marcus Rashford'un mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İngiliz yıldızın geleceği açısından sakatlık sonrası göstereceği performans ve Pochettino'nun vereceği karar belirleyici olacak.