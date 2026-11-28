Milyoner'de çocukluğunda gördüğü şiddeti gözyaşlarıyla anlattı: Cem Öğretir yerinden kalkıp elini tuttu
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan 19 yaşındaki Gül, çocukluk yıllarında gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 15 yaşında annesiyle karakolluk olup yurda verildiğini söyleyen genç yarışmacıyı Cem Öğretir yerinden kalkıp elini tutarak teselli etti. Gül, gözyaşlarını sildikten sonra 1 milyon TL'lik soruya kadar uzanan nefes kesen bir performansa imza attı.
Henüz 19 yaşında. Ama yarışma koltuğuna oturduğunda anlattıklarıyla stüdyoyu saniyeler içinde sessizliğe boğdu. Nüsran Gül Giden, çocukluğunda gördüğü şiddeti, 15 yaşında yurda verilişini ve İstanbul'da tek başına kurduğu yeni hayatını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa bir süre sonra o gözyaşlarını silip oyuna döndü ve 1 milyon TL'lik soruya kadar uzanan nefes kesen bir mücadeleye imza attı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sunucu Cem Öğretir'in karşısına çıkan Nüsran Gül Giden, çocukluğuna dair sarsıcı gerçekleri paylaştı. Anne ve babasının severek evlenmediğini anlattı. Henüz 1 yaşındayken boşanma davasının açıldığını, 3 yaşındayken ise ayrılık kararının çıktığını söyledi. Babası İstanbul'da kaldı. Gül ise temel ihtiyaçları nedeniyle annesiyle birlikte Antalya'ya döndü.
Cem Öğretir'in yaşadığı fiziksel şiddeti biraz daha açmasını istemesi üzerine Gül, sık hastalanan ve bağışıklığı düşük bir çocuk olduğunu söyledi. Ardından stüdyodaki herkesin nefesini kesen şu sözleri kurdu:
Parka gitmeme bile izin vermiyordu ve o yüzden dışarıdan mikrop alıp kendi bağışıklığım güçlenmiyordu hiçbir şekilde. Çorba içemiyordum, yemek yiyemiyordum doğru düzgün ve bir kase çorbanın içinde kalan bir kaşık çorbayı içmedim diye bacağıma çatal yiyordum mesela.
Gül, o anıları anlatırken daha fazla dayanamadı. Hıçkırıklara boğuldu, özür dileyip peçete ve su istedi. Genç yarışmacının sarsıldığını gören Cem Öğretir, yerinden kalkıp hemen yanına gitti. Elini tuttu, sakinleştirmeye çalıştı.
Sizi anlamaya gayret ediyoruz daha doğrusu, çünkü sizin yaşadıklarınızı yaşamak o kadar zor ki. Ama tekrar ediyorum siz ayaktasınız şu anda, buradasınız, bizimlesiniz
Yerine döndüğünde ise kendi duygularını gizleyemedi:
Ben de duygularımı bastırıyorum şu anda açıkçası. Size katılmamak için zor duruyorum.
12 YAŞINDAN İTİBAREN SUSMAMAYA BAŞLADI
Çocukken yaşananlar yüzünden hep kendini suçladı. Ama 12 yaşından itibaren ergenliğe girmesiyle işler değişti. Artık susmuyor, sorguluyordu. Annesiyle arasındaki gerilimin nasıl büyüdüğünü şu sözlerle anlattı:
Ergenlik çağına gelince bir şeyleri anlamaya, çözmeye, kendine gelmeye başlayınca, özünü görmeye başlayınca... Sürekli kavgalarla geçiyordu 12 yaşımdan itibaren. Çünkü ben artık cevap veriyorum, suçu kendimde aramıyorum, 'Neden?' diyorum sürekli, sorguluyorum. Yani 'Madem annemsin niye destekçim değilsin?' diye genel olarak. Yine her şekilde suçlu bendim; yok ben kanser etmişim, yok ben şöyleymişim, böyleymişim. Ki derslerime de çok düşkün bir insandım o zamanlar, yani okumak için her şeyimi verirdim.
15 YAŞINDA YURDA VERİLDİ
Evdeki tartışmalar giderek ağırlaştı. Büyük bir kavganın ardından karakolluk oldular. Gül, 15 yaşına yeni girdiği o dönemi Ben annemle kalmak istemedim, o benimle kalmak istemedi, yurda verdi sözleriyle özetledi.
İSTANBUL'DA KENDİ HAYATINI KURDU
O güne kadar babasını neredeyse hiç tanımıyordu. Sadece 3-4 senede bir görüşebiliyorlardı. Telefon konuşmalarını bile annesinin gözetiminde, hoparlör açıkken yapmak zorundaydı. Yurda verildikten sonra İstanbul'un yolunu tuttu. İlk başta istemese de o gün hayatının dönüm noktası oldu:
Babamı tanımadığım için ilk dönem istemedim zaten buraya gelmek. Ama hayatımın da bir dönüm noktası olmuş diyebilirim. İyi ki yaşamışım diyorum bir yandan, yoksa bu kadar güçlü duramayabilirdim yani. Buraya geldiğim zamandan beri, 2022 3 Temmuz hiç unutmam. O günden beri annemle hiçbir şekilde irtibat kurmuyorum, kurmayı da düşünmüyorum. Babam bana elinden geldiğince babalık yapıyor, geç de tanışmış olsak. Sahra ablam, ne kadar annem olmasan bile annemden daha çok annelik yapıyor.
Stüdyoda Gül'e destek veren aslen Türkmenistanlı Sahra Giden ise kendisini Nüsran'ın hem ablası hem babasının eşiyim sözleriyle tanıttı ve ona bol şans diledi.
Kalabalık ve sesli ortamlarda odaklanma sorunu yaşadığı için lisesini 9. sınıftan itibaren açığa aldırdı. İstanbul'a geldikten sonra da boş durmadı, hemen iş hayatına atıldı. "Psikolojik olarak kendimi rahatlatmak için ve yerimde duramayan bir insanımdır, babam da keza aynı şekilde, hizmet sektörüne attım kendimi" diyen Gül, o günleri şöyle anlattı:
İlk iş tecrübem bir tane fırında oldu, tezgahtar olarak çalışmıştım. O sıcak ekmeğe elinin değmesi çok bambaşka bir duygu. Sonra sırayla küçük kafelerden büyük kafelere... Şu anda da güzel bir restoranda garson olarak çalışıyorum.
1,5 yıl önce kendi isteğiyle ayrı eve çıktı.
Birazcık daha yeni bir hayata adım atmak için, kendimi daha iyi hissediyorum diye, birazcık daha hayata atılmak istedim. O yüzden şu anda tek yaşıyorum ve çok da mutluyum. İki tane de kedim var
İLK SORULARI JOKER KULLANMADAN GEÇTİ
Hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen 19 yaşındaki yarışmacı, sorularda ise oldukça soğukkanlıydı. Stres hissetmediğini söyledi ve ilk beş soruyu joker kullanmadan seri biçimde geçti.
1. Soru (2.000 TL): Sosyal medyadaki komik videolarda evlerin içinde çalışan robot süpürgelerin üzerine çıkarak dolaşanlar genellikle hangileri olur?
- A: Hipopotamlar
- B: Goriller
- C: Kediler
- D: Filler
İki kedi sahibi olan Gül, hiç tereddüt etmeden C: Kediler dedi ve yarışmaya doğru yanıtla başladı.
2. Soru (5.000 TL): Kuaför olarak çalışan birinin iş yerinde muhtemelen hangisi vardır?
- A: Overlok makinesi
- B: Saç kurutma makinesi
- C: Kıyma makinesi
- D: Çim biçme makinesi
B: Saç kurutma makinesi cevabıyla 5 bin TL'ye ulaştı. Üçüncü soruda da hızını kesmedi.
3. Soru (7.500 TL): İncelediği katalogdan evinin salonu için kanepe beğenen biri, hangisinin bir çeşidini satın alacaktır?
- A: Halı
- B: Perde
- C: Koltuk
- D: Avize
C: Koltuk yanıtıyla 7 bin 500 TL'yi hanesine yazdırdı. Sıra 10 bin TL'lik dördüncü sorudaydı.
4. Soru (10.000 TL): Muhatabına hangisini diyen biri, onun gösterişli göründüğünü anlatmak istiyordur?
- A: Özensiz giyinmişsin
- B: Perişan haldesin
- C: Fiyakalı olmuşsun
- D: Paspal duruyorsun
C: Fiyakalı olmuşsun şıkkıyla doğru sonuca ulaştı. 20 bin TL'lik ilk barajda ise karşısına sesli bir soru çıktı.
5. Soru (20.000 TL - İlk Baraj): Dinlediğiniz, bestesi ve güftesi de kendisine ait Elveda adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
- A: Orhan Gencebay
- B: Özgün
- C: Ferdi Tayfur
- D: Fedon
Şarkıyı dinler dinlemez B: Özgün cevabını verdi. İlk barajı tek bir joker bile harcamadan aştı.
30 bin TL değerindeki altıncı soruda şıkları tek tek eledi ve doğru cevaba kolayca ulaştı.
6. Soru (30.000 TL): Karamel rengi nasıl tarif edilir?
- A: Limon kabuğunun rengi
- B: Kahverengiye çalar sarı renk
- C: Çürük vişne rengi
- D: Siyaha yakın koyu yeşil renk
B: Kahverengiye çalar sarı renk yanıtıyla 30 bin TL'ye yükseldi. 50 bin TL'lik yedinci soruda ise ilk kez duraksadı.
7. Soru (50.000 TL): Koru nedir?
- A: Bakımlı küçük orman
- B: Büyük buz parçası
- C: Sert soğuk rüzgar
- D: Geniş kent meydanı
Aklına Antalya'daki Koru Plajı geldi ama erken elenmek istemedi. Seyirci Joker Hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 79'u A: Bakımlı küçük orman dedi. Aynı yanıtı vererek 50 bin TL'ye ulaşan Gül, hemen ardından Keşke risk alsaymışım diyerek iç geçirdi.
Sekizinci soruda ise çalıştığı restorandaki deneyimi devreye girdi.
8. Soru (100.000 TL): Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ile birlikte beş temel tattan biri olan ve Japonca kökeni hoşa giden şey anlamına gelen hangisidir?
- A: Vasabi
- B: Kabuki
- C: Tantuni
- D: Umami
Çalıştığı et restoranında suşileri bile kendilerinin hazırladığını ve mutfak terimlerine hakim olduklarını söyledi. Vasabi ve tantuniyi eledi. Kabukiyi bilmese de umamiyi iş yerinden duyduğunu belirterek joker kullanmadan risk aldı. D: Umami cevabıyla 100 bin TL'yi kazandı.
Stüdyodaki gerilimi Böyle bir ortamda olmak insana bildiğini bile unutturabiliyor. Yolda sorsanız takır takır söyleyebileceğim bir şey ama burada hiç öyle değil sözleriyle anlattı. Cem Öğretir ise ona Açıkçası biz de size hayran olduk. Gücünüze hayran olduk diyerek karşılık verdi.
200 bin TL değerindeki dokuzuncu soru spor tarihinden geldi. Gül, tenisle hiç ilgisi olmadığını ve hayatında tek bir tenis maçı bile izlemediğini söyledi.
9. Soru (200.000 TL): 1984'te bir tenis maçında, sadece bir sayı almak için kaç dakika boyunca oyun sürmüş ve bu, profesyonel bir maçta tek bir sayı için oynanan en uzun ralli olmuştur?
- A: 9
- B: 19
- C: 29
- D: 59
Yarı Yarıya Joker Hakkını kullandı. Ekranda A: 9 ve C: 29 seçenekleri kaldı.
9 dakika boyunca oynayabilme şansım var ama madem böyle bir yarışmada böyle bir soru soruldu, 9'u herhalde hayli hayli yaparlar
Diyerek mantık yürüttü. C: 29 yanıtıyla 200 bin TL'lik soruyu da bildi.
İKİNCİ BARAJI DA GEÇTİ
Sıra, 300 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusundaydı.
10. Soru (300.000 TL - İkinci Baraj): Juba, hangisinin başkentidir?
- A: Küba
- B: Jamiryo
- C: Jamaika
- D: Güney Sudan
Coğrafya bilgisinin zayıf olduğunu söyleyen Gül, Telefon Joker Hakkını kullanarak arkadaşı Muhammet Kümet'i aradı. Sürenin bitimine saniyeler kala arkadaşı net bir sesle Güney Sudan dedi. Şıklardaki Jamiryo seçeneği stüdyoda gülümseten anlara sahne oldu. Arkadaşına güvenip D: Güney Sudan cevabını veren Gül, 300 bin TL'yi garantiledi ve Çift Cevap Joker Hakkını kazandı.
İkinci barajı geçmenin rahatlığıyla 500 bin TL değerindeki on birinci soruyu gördü. İki şık arasında zorlu bir karar anı yaşadı.
11. Soru (500.000 TL): Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe, Dünya'nın çevresinin yaklaşık kaç katıdır?
- A: 1
- B: 10
- C: 100
- D: 1000
Ortaokulda izlediği bir animasyonu hatırlamaya çalıştı. 1 ve 1000 seçeneklerini eleyip 10 ile 100 arasında kaldı. Yeni kazandığı Çift Cevap Joker Hakkını devreye soktu. İlk tahminini C: 100 yönünde kullandı ama bu cevap yanlış çıktı.
Stüdyoda tansiyon zirveye çıktı.
Yanlış da olsa doğru da olsa nasibim buymuş diyorum daha doğrusu. B şıkkı 10, son kararım diyorum. Artık kader
İkinci hakkını B: 10 şıkkından yana kullandı. Doğru cevabın yanmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Demek ki nasibim varmış diyerek 500 bin TL'ye ulaştı.
1 MİLYON TL'LİK SORUDA RİSK ALDI
Hiç jokeri kalmadan 12. soruya ulaştı. En başından beri hedefinin bu soruyu görmek ve bilmek olduğunu söyledi.
12. Soru (1.000.000 TL): Hangisi bir atasözüdür?
- A: Her şeyin yokluğu yokluktur
- B: Her şeyin yokluğu varlıktır
- C: Her şeyin varlığı varlıktır
- D: Her şeyin varlığı yokluktur
Aynı kelimelerin yer değiştirmesiyle kurulan dört seçenek arasında uzun süre düşündü. A ve C şıklarını kendince bir mesaj vermediği gerekçesiyle eledi. B ve D arasında kaldığında ise yarışmadan bir gün önce yaşadığı bir olayı anlattı:
Dün buraya gelmek için babamlara gittim ve balkonda bir dua ettim. Dedim ki '12. soru benim hayalim.' Kapattım gözümü, gökyüzüne doğru kaldırdım kafamı ve dedim ki: 'Allah'ım eğer 12. soruyu bileceksem, yani oraya gelip bunu geçebileceksem bana bir işaret gönder.' Ve ben gözümü açtığım zaman böyle 4-5 tane bembeyaz kuş geçti. Ve rüzgar yoktu o saatte; balkondaki o önümdeki ağaçlar bir anda sallandı. Bunu bir işaret gibi görüyorum.
Yanlış cevapta 200 bin TL kaybedip 300 bin TL'ye düşeceğini biliyordu. Yine de çekilmedi.
Duama güveniyorum, kadere güveniyorum, çabalarıma güveniyorum. Olmuyorsa da sağlık olsun ama umarım olmuştur
Diyerek B: Her şeyin yokluğu varlıktır cevabını verdi.
Ancak doğru yanıt, en değersiz görünen şeyin bile ihtiyaç anında yokluğunun sıkıntı yaratacağını anlatan A: Her şeyin yokluğu yokluktur çıktı. Büyük risk alan ama ikinci barajı geçtiği için 300 bin TL'yi garantileyen 19 yaşındaki Nüsran Gül Giden, Sağlık olsun diyerek stüdyodaki alkışlar eşliğinde yarışmaya veda etti.