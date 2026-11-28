8. Soru (100.000 TL): Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ile birlikte beş temel tattan biri olan ve Japonca kökeni hoşa giden şey anlamına gelen hangisidir?

A: Vasabi

B: Kabuki

C: Tantuni

D: Umami

Çalıştığı et restoranında suşileri bile kendilerinin hazırladığını ve mutfak terimlerine hakim olduklarını söyledi. Vasabi ve tantuniyi eledi. Kabukiyi bilmese de umamiyi iş yerinden duyduğunu belirterek joker kullanmadan risk aldı. D: Umami cevabıyla 100 bin TL'yi kazandı.

Stüdyodaki gerilimi Böyle bir ortamda olmak insana bildiğini bile unutturabiliyor. Yolda sorsanız takır takır söyleyebileceğim bir şey ama burada hiç öyle değil sözleriyle anlattı. Cem Öğretir ise ona Açıkçası biz de size hayran olduk. Gücünüze hayran olduk diyerek karşılık verdi.

200 bin TL değerindeki dokuzuncu soru spor tarihinden geldi. Gül, tenisle hiç ilgisi olmadığını ve hayatında tek bir tenis maçı bile izlemediğini söyledi.

9. Soru (200.000 TL): 1984'te bir tenis maçında, sadece bir sayı almak için kaç dakika boyunca oyun sürmüş ve bu, profesyonel bir maçta tek bir sayı için oynanan en uzun ralli olmuştur?

A: 9

B: 19

C: 29

D: 59

Yarı Yarıya Joker Hakkını kullandı. Ekranda A: 9 ve C: 29 seçenekleri kaldı.

9 dakika boyunca oynayabilme şansım var ama madem böyle bir yarışmada böyle bir soru soruldu, 9'u herhalde hayli hayli yaparlar

Diyerek mantık yürüttü. C: 29 yanıtıyla 200 bin TL'lik soruyu da bildi.