İspanya'da erken genel seçim
İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği seçimlerde toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor. Konut kriziyle patlak veren siyasi çöküşün ardından 5 Ekim'de erken seçim ilan eden Başbakan Pedro Sanchez, sosyalistlerin 8 yıllık iktidarından duyulan yorgunluk ve yolsuzluk skandalları nedeniyle zor bir seçim yarışına giriyor. Anketler, seçim sisteminin büyük partileri koruma eğiliminin, PP ve Vox'un azınlık çoğunluğunu aşarak Sanchez'i iktidardan uzaklaştırabileceğine işaret ediyor.
İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.
Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.
İspanya'da siyasi liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, 4 yıl ülkeyi yönetmek için sandıkta yarışıyor.
CANLI ANLATIM
KONUT KRİZİ SEÇİMİ ERKENE ÇEKİTTİ
Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te düzenlenen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.
Seçimlerin tetikleyicisi olan konut krizinin merkezinde, Madrid'de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın hikayesi bulunuyor. Binanın özel bir şirketin mülkiyetine geçmesinin ardından kira bedeli yüzde 275 artırılarak aylık 2 bin 650 avroya fırlatıldı. Bu durum önce Madrid'de, ardından 50'den fazla şehirde protesto dalgasını tetikledi.
İLK SONUÇLAR 21'DE GELECEK
Seçimler 22 bin seçim merkezinde kurulan 210 bin sandıkta, oy verme sürecini denetlemek ve sandık başında sayım yapmak üzere görevlendirilen 183 bin 99 asil üyeyle yürütülüyor. Ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi.
Kanarya Adaları ile ana kara arasındaki 1 saatlik fark nedeniyle bu bölgede sandıklar ana karaya göre 1 saat geç açıldı ve 1 saat geç kapanacak.
Kanarya Adaları'nda sandıkların kapanmasının ardından saat 21.00'de ilk sandık başı anket sonuçları televizyonlarda açıklanacak.
1,6 MİLYON GENÇ İLK KEZ SANDIK BAŞINDA
İspanya'da konut krizinin tetiklediği erken seçim oylaması başladı.
Sosyalistlerin 8 yıllık iktidarı, anketlerde sağın zaferini öngören tabloya rağmen son sandığa kadar devam edecek.
İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.
Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.
Bunun 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez oy kullanacak.
SANCHEZ Mİ FEIJOO MU
İspanya'da siyasi liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau 4 yıl ülkeyi yönetmek için sandıkta yarışıyor.
Anketlerde Pedro Sanchez ve Nunez Feijoo öne çıkıyor.