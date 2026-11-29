İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.

İspanya'da siyasi liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, 4 yıl ülkeyi yönetmek için sandıkta yarışıyor.