Trabzonspor'dan çifte transfer! Ocak ayında fırtına çıkacak
Ara transfer döneminde orta saha ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un gündemine iki yeni isim girdi. Bordo-mavililere Marsilya'nın Danimarkalı yıldızı Pierre-Emile Hojbjerg önerilirken İngiltere'den de Pablo Felipe'nin adı gündeme geldi. Hojbjerg'in sözleşmesindeki 2 milyon euroluk madde ise dikkat çekti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde de başarılı sonuçlara imza atan Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavililerin transfer gündemine Fransa ve İngiltere'den iki futbolcu girdi.
ORTA SAHAYA DANİMARKALI YILDIZ
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a menajerler aracılığıyla Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg önerildi. 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun sözleşmesindeki özel madde, transferi cazip hale getiren unsurlar arasında bulunuyor.
2 MİLYON EUROLUK MADDE
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Marsilya ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hojbjerg'in kontratında 2 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Söz konusu madde Haziran 2027'de geçerlilik kazanacak.
NEWCASTLE UNITED'I REDDETMİŞTİ
Mali sıkıntılar yaşayan Marsilya, yaz transfer döneminde Danimarkalı orta sahayla yollarını ayırmayı düşünmüştü. Ancak Hojbjerg'in Newcastle United'a transfer olmayı kabul etmemesi üzerine bu plan gerçekleşmedi.
Sezon sonunda devreye girecek düşük bedelli serbest kalma maddesi nedeniyle Fransız kulübünün ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme ihtimali bulunuyor.
FORVETE PABLO FELIPE
Hücum hattına da takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın santrforu Pablo Felipe oldu.
İngiliz spor sitesi The 4th Official'ın haberine göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki Brezilyalı golcüyü transfer alternatifleri arasında değerlendiriyor.
13 MAÇTA 10 GOL ATTI
Portekiz'in Braga kentinde doğan ve Brezilya'da büyüyen Pablo Felipe, Famalicao'nun ardından Gil Vicente'de gösterdiği performansla dikkat çekti.
2025-2026 sezonunun ilk yarısında Portekiz Ligi'nde çıktığı 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden genç santrfor, İngiliz kulüplerinin radarına girdi.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
West Ham United, 2 Ocak 2026'da kadrosuna kattığı 1,84 metre boyundaki santrforla dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un orta sahada Hojbjerg, hücumda ise Pablo Felipe üzerinden şekillenen transfer gündeminde iki futbolcunun mevcut kulüpleriyle olan sözleşme şartları önem taşıyor.
PABLO FELIPE'NİN BABASI DA GOL KRALIYDI
Pablo Felipe'nin babası Pena da profesyonel futbolculuk kariyerinde santrfor olarak görev yapmıştı. Porto ve Braga formaları giyen Brezilyalı eski futbolcu, 2000-2001 sezonunda Portekiz Ligi'nde gol kralı olmuştu.
Pablo Felipe ise Nisan 2025'te Gil Vicente formasıyla Boavista karşısında 11 dakika içerisinde hat-trick yaparak dikkat çekmişti.
İNGİLTERE'DEKİ PERFORMANSI
Bu sezon West Ham United ile Championship'te mücadele eden Pablo Felipe, ligde çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, İngiliz ekibindeki ilk lig golünü 14 Ekim'de Lincoln City karşısında kaydetti.