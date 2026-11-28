Menajerler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'i Trabzonspor'a önerdi. (Fotoğraf: AFP)

FORVETE PABLO FELIPE

Hücum hattına da takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın santrforu Pablo Felipe oldu.

İngiliz spor sitesi The 4th Official'ın haberine göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki Brezilyalı golcüyü transfer alternatifleri arasında değerlendiriyor.

13 MAÇTA 10 GOL ATTI

Portekiz'in Braga kentinde doğan ve Brezilya'da büyüyen Pablo Felipe, Famalicao'nun ardından Gil Vicente'de gösterdiği performansla dikkat çekti.

2025-2026 sezonunun ilk yarısında Portekiz Ligi'nde çıktığı 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden genç santrfor, İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

West Ham United, 2 Ocak 2026'da kadrosuna kattığı 1,84 metre boyundaki santrforla dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un orta sahada Hojbjerg, hücumda ise Pablo Felipe üzerinden şekillenen transfer gündeminde iki futbolcunun mevcut kulüpleriyle olan sözleşme şartları önem taşıyor.