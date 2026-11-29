ENGEL NE KADAR SÜRECEK

Los Angeles'taki engellemenin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar okul yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Yönetimin bu konuda temkinli davranmasının nedenlerinden biri de Google'ın olası bir teknik çözüm geliştirerek engeli aşmasının önüne geçmek.

Okul yönetiminden yetkililer, uygulamanın ne kadar süre çalışacağının henüz bilinmediğini belirtiyor. Engellemenin 1 gün, 1 hafta ya da daha uzun süre devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Los Angeles'taki uygulama, Google'ın okullara yapay zekayı zorunlu olarak sunma yaklaşımına karşı yerel yönetimlerin de teknik ve idari çözümler geliştirebileceğini gösterdi.