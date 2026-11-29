Google'ın yapay zeka dayatması duvara çarptı: Los Angeles'taki okulda yasaklandı... Dayatmayı veliler kırdı
Google'ın yapay zekayı arama motorundan ayrı tutmayı reddetmesi eğitim politikaları üzerinde çatışmayı alevlendirdi. ABD’nin Los Angeles'taki okul yönetimi, öğrencilerin çevrim içi deneyimlerini yaşlarına uygun ve güvenli hale getirme çabaları kapsamında AI Overview özelliğine erişimi engelledi. Veli grubu temsilcisi Bridie Lee, gelişme karşısında Google'ın baskısına karşı kazanılmış bir zafer tanımladı. Eğitim uzmanları, yapay zeka destekli aramanın geleneksel aramaya kıyasla daha iyi öğrenme deneyimi sunduğuna dair yeterli delil bulunmadığını, sistemin öğrencilerin zihinsel çabasını ortadan kaldırabileceğini vurguladı.
Google'ın arama sonuçlarının üstüne dayadığı yapay zeka özetine karşı okul bilgisayarlarına duvar örüldü. Eğitimciler ve veliler "AI Modu" dayatmasına karşı zafer elde etti.
"AI MODU" ÖZELLİĞİNE KİLİT
Google'ın arama sonuçlarının üst kısmında yer alan yapay zeka destekli "AI Overview" özelliğini eğitim kurumları için kapatılamaz hale getirmesi üzerine Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD) tarafından engelleme kararı alındı.
Teknoloji devinin okullara başka seçenek bırakmayan tutumuna karşı harekete geçen okul yönetimi, sistemi farklı filtreleme yöntemleriyle devre dışı bıraktığını bildirdi.
"O ZAMAN ARAMAYIN"
Google, yapay zekanın arama deneyiminin ayrılmaz parçası haline geldiğini savunarak okulların bu özelliği istememesi durumunda Google Arama'yı kullanmaktan vazgeçmesi gerektiği mesajını vermişti.
Google'ın yaklaşımı, öğrencilerin yapay zekaya erişimini sınırlandırmak isteyen eğitimciler ve veliler arasında büyük tepkiye yol açtı.
OKULLARDAN KARŞI HAMLE: YAPAY ZEKA ÖZETİ ENGELLENDİ
Google'ın okulları kendi teknolojik tercihlerine mahkum ettiği eleştirileri yükselirken Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD) Google'ın dayatmasına karşı harekete geçti.
Okul yönetimi, öğrencilerin kullandığı bilgisayarlarda Google AI Overview özelliğine erişimi engelledi. Üstelik bu işlem, Google'ın kendi araçlarıyla değil, okul bölgesinin hizmet aldığı başka bir teknoloji şirketinin sağladığı filtreleme sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
LAUSD, Google'ın arama motorunu kullanmaya devam ederken arama sonuçlarında otomatik olarak beliren AI Overview özelliğini devre dışı bırakmayı başardı. Google'ın daha kapsamlı yapay zeka deneyimi sunan AI Modu seçeneği ise öğrencilere verilen okul bilgisayarlarında zaten kapatılmıştı.
Okul yönetimi, uygulamanın öğrencilerin çevrim içi deneyimlerini yaşlarına uygun ve güvenli hale getirme çabalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Yönetim ayrıca engellemenin hayata geçirilmesinde Google'ın rolü olmadığını vurguladı.
VELİLERDEN ZAFER AÇIKLAMASI
Los Angeles'taki gelişme, teknoloji şirketlerinin eğitim politikaları üzerindeki tesirine karşı çıkan veliler tarafından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.
Schools Beyond Screens adlı veli grubunun temsilcilerinden Bridie Lee, okul bölgesinin Google'ın yapay zeka politikası üzerindeki baskısına karşı kendi kararını uyguladığını söyledi.
Lee, Google'ın AI Overview özelliğinin kapatılamayacağı yönündeki yaklaşımına karşı mücadele ettiklerini belirterek gelişmeyi teknoloji devinin baskısına karşı kazanılmış bir zafer olarak nitelendirdi.
Tartışmanın arka planında ise Los Angeles okul yönetiminin bu eğitim yılı için öğrencilerin yapay zeka kullanımına yönelik aldığı moratoryum kararı bulunuyor.
Bu kapsamda öğrencilerin yapay zeka hakkında eğitim almasına izin verilirken derslerde ve okul ödevlerinde bu araçların kullanımı sınırlandırıldı.
DALGA DALGA YAYILACAK
Google'ın yapay zekayı arama motorundan ayrı tutmayı reddetmesi yalnızca Los Angeles'ta değil, ABD genelinde de tartışma yarattı.
New York yönetimi de öğrencilerin yapay zeka kullanımını sınırlandırmak için adımlar atarken, New York Şehir Eğitim Müdürü Samuels, Google'ın yeni politikasını okullara yönelik bir ültimatom olarak değerlendirdi.
Samuels, Google'ın kararının yürürlüğe girmesi halinde farklı seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti. Böylece ABD'nin en büyük iki okul bölgesinde teknoloji devinin yapay zeka politikalarına karşı ciddi bir itiraz ortaya çıktı.
ZİHİNSEL ÇABA ORTADAN KALKAR
Eğitim uzmanları, Google'ın yapay zeka destekli arama sisteminin öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin ciddi endişeler taşıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden uzman Stephen J. Aguilar, AI Overview uygulamasının okullara yönelik dayatılmasını sorumsuz bir yaklaşım olarak değerlendirdi.
Aguilar, yapay zeka destekli aramanın geleneksel aramaya kıyasla daha iyi bir öğrenme deneyimi sunduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.
Uzman, bu sistemlerin öğrencilerin dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu zihinsel çabayı ortadan kaldırabileceğine dikkat çekti.
RAND Eğitim, İstihdam ve Altyapı Direktörü Heather Schwartz da yapay zekanın öğrencinin kendi başına çalışma ve düşünme sürecinin yerini almasının öğrenmeye zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Schwartz, öğrencilerin bir problemi ilk kez kendilerinin çözmeye çalışmasının beceri gelişimi açısından kritik olduğunu vurguladı.
YAPAY ZEKAYA ALIŞMANIN YOLU GOOGLE'DAN GEÇİYOR
UCLA Hukuk Fakültesi'nden Fanna Gamal ise Google'ın eğitim alanındaki hedeflerinden birinin öğrenciler arasında marka bağlılığı oluşturmak olduğunu belirtti.
Gamal'a göre öğrencilerin Google ürünlerine alışması, giderek yapay zeka kullanımına alışmalarıyla aynı anlama geliyor.
ENGEL NE KADAR SÜRECEK
Los Angeles'taki engellemenin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar okul yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Yönetimin bu konuda temkinli davranmasının nedenlerinden biri de Google'ın olası bir teknik çözüm geliştirerek engeli aşmasının önüne geçmek.
Okul yönetiminden yetkililer, uygulamanın ne kadar süre çalışacağının henüz bilinmediğini belirtiyor. Engellemenin 1 gün, 1 hafta ya da daha uzun süre devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Los Angeles'taki uygulama, Google'ın okullara yapay zekayı zorunlu olarak sunma yaklaşımına karşı yerel yönetimlerin de teknik ve idari çözümler geliştirebileceğini gösterdi.