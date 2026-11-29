SON TARİH 5 ŞUBAT

Borç miktarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat aranmadan taksitlendirme işlemi yapılabilecek.

Borcun 10 milyon lirayı geçmesi durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat talep edilecek. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin en geç 5 Şubat 2027 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet üzerinden veya doğrudan vergi dairelerine yapılabilecek.

30 Kasım ve öncesindeki borçları kapsayan düzenleme için son başvuru tarihi 5 Şubat 2027 olarak açıklandı.