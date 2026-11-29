Reel sektöre can suyu: Faiz düştü vade katlandı! Tecilde yüzde 11’lik doping... Vergi borcunda “72 ay” fırsatı
Vergi borcu olan esnaf, sanayici ve vatandaşlar için faiz oranlarında indirime giderek uzun vadeli ödeme planı hazırlandı. Yıllık yüzde 29 olan tecil faiz oranını yüzde 18’e düşüren yeni düzenleme ile mükelleflere borçlarını 72 aya kadar vadelendirme imkanı tanınıyor. 30 Kasım öncesindeki borçları kapsayan düzenlemede, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı aranmayacak. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri ile trafik cezaları ve öğrenim kredilerinin dahil olduğu pakete başvurular 5 Şubat 2027 tarihine kadar yapılabilecek. Bakan Şimşek, bu adımın finansman yükünü azaltarak üretimi destekleyeceğini vurguladı.
Vergi yükü altında zorlanan esnaf ve sanayicinin nefes almasını sağlayacak kritik adım hayata geçirildi. Borçların ödenmesinde yeni dönemi başladı.
TECİL FAİZİNDE 11 PUANLIK İNDİRİM
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesi için tecil faiz oranını yıllık yüzde 29'dan yüzde 18'e düşürme kararı aldı.
Bakanlık, hazırladığı tebliğle kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin şartlarda iyileştirme yapacak. Bu düzenlemeyle esnafın, sanayicinin, ticaret erbabının ve vatandaşların vergi dairesine olan borçlarını daha uygun koşullarda ödemesi hedefleniyor. Yıllık tecil faizinde sağlanan 11 puanlık indirim, borçluların maliyet yükünü önemli ölçüde hafifletecek.
BORÇLARA 72 AYA KADAR VADE
Yeni düzenleme kapsamında, vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30 Kasım tarihi ve öncesi olan bütün alacaklara taksit imkanı tanınacak.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezaları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamına dahil edildi.
Normal şartlarda 48 ay olarak belirlenen taksit süresi, borçlunun zor durumda olması halinde 60 aya, çok zor durumda olması halinde ise 72 aya kadar çıkarılabilecek. Ancak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi ile geçici vergi borçları taksitlendirme dışında tutulacak.
SON TARİH 5 ŞUBAT
Borç miktarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat aranmadan taksitlendirme işlemi yapılabilecek.
Borcun 10 milyon lirayı geçmesi durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat talep edilecek. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin en geç 5 Şubat 2027 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet üzerinden veya doğrudan vergi dairelerine yapılabilecek.
KDV VE BELEDİYE BORÇLARINA ÖZEL SÜRE
KDV borçları için daha önce 12 ay olarak uygulanan taksit süresi, yeni tebliğle 24 aylık ek süre verilerek azami 36 aya yükseltildi.
İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliklerinin bütün borçları ise doğrudan 72 taksitte ödenebilecek.
Borçlarının en az yüzde 10'unu ödeyen mükellefler, borcu yoktur belgesi alabilecek ve araç muayenesi gibi işlemlerini taksitlendirme ihlali olmadığı sürece gerçekleştirebilecek.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN REEL SEKTÖR VURGUSU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, finansman yükünü azaltmak amacıyla vergi borçlarının taksitlendirilmesinde çok önemli kolaylıklar getirdiklerini belirtti.
Mehmet Şimşek, "Vatandaşımızın, esnafımızın ve reel sektörümüzün finansman yükünü azaltmak amacıyla vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yıllık tecil faiz oranını yüzde 29'dan yüzde 18'e indiriyor, 72 aya kadar taksit imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan, üretim yapan firmaların küresel konjonktürden etkilenmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli bu taksitlendirmenin önemine dikkat çekti.