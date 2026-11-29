Antalya'da online uygulama üzerinden market siparişi veren bir kadın, siparişini teslim almaya indiğinde hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre teslimat adresini bulamayan motokurye, telefonla birkaç kez aradığı kadın müşteriye hakaret ve küfürler savurdu.

Kadın müşteriye yumruklu saldırı kamerada





SİPARİŞİNİ ALMAYA İNDİ, KABUSU YAŞADI



Bir süre sonra adresi bulan motokurye, siparişi daireye çıkarmak yerine kadın müşteriyi teslim almak üzere apartmanın önüne çağırdı.