Antalya'da kadın müşteriye motokuryeden yumruklu saldırı! Kabus dolu anlar kamerada: Polis şüpheliyi arıyor
Antalya'da internet üzerinden market siparişi veren kadın, motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı. İddiaya göre adresi bulamadığı için telefonda hakaretler savuran motokurye, siparişini almaya inen kadına saldırdı. Burnu ve dişi kırılan kadın hastaneye kaldırılırken siparişleri de alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Antalya'da online uygulama üzerinden market siparişi veren bir kadın, siparişini teslim almaya indiğinde hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre teslimat adresini bulamayan motokurye, telefonla birkaç kez aradığı kadın müşteriye hakaret ve küfürler savurdu.Kadın müşteriye yumruklu saldırı kamerada
SİPARİŞİNİ ALMAYA İNDİ, KABUSU YAŞADI
Bir süre sonra adresi bulan motokurye, siparişi daireye çıkarmak yerine kadın müşteriyi teslim almak üzere apartmanın önüne çağırdı.
Başına geleceklerden habersiz aşağı inen kadın, bir anda motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı.
YUMRUK DARBELERİYLE BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Saldırgan motokurye, kadın müşteriye peş peşe yumruklar savurdu. Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybederek yere yığılan kadının burnu ve dişi kırıldı.
SİPARİŞLERİ DE ALIP KAÇTI
Kanlar içinde yerde yatan kadının başında bir süre bekleyen saldırgan kurye, ardından getirdiği market siparişlerini de alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI, ŞİKAYETÇİ OLDU
Uğradığı saldırıda yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Burnu ve dişi kırılan kadın, kendisine saldıran motokuryeden şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı arıyor.