Türk sinemasının Süpermen'i olarak tanınan Ziya Çirkin, geçimini sağlamak için çaldığı orgunu da kaybetti. (Foto: ATV Haber)

"HAYATIMI ONA BORÇLUYUM"

Sokaklarda geçirdiği günleri anlatan Ziya Çirkin, kendisine yardım eden Yerdelen'e şu sözlerle teşekkür etti:

"Orada burada yatardım kalkardım, dışarılarda yatıp kalkardım. Allah razı olsun işte Cihan Bey, Allah işini gücünü rast getirsin. Beni ölümden döndürdü, beni ölümden kurtardı. Ben yoksa çoktan ölmüştüm ben. Ben hayatımı ona borçluyum."