Bir zamanlar Yeşilçam setlerindeydi, şimdi harabe evde! Ziya Çirkin'in hayatı filmleri aratmadı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Kemal Sunal, Kadir İnanır ve Kartal Tibet gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen, Türk sinemasının Süpermen'i olarak bilinen Ziya Çirkin'in hayatı yıllar içinde bambaşka bir hal aldı. Önce ailesini, ardından evini kaybeden ve sokaklarda yaşamaya başlayan Çirkin, şimdilerde harabe bir evde hayata tutunmaya çalışıyor. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu, yaşadığı zor günleri ve yılların biriktirdiği kırgınlıkları "Kimse bana sahip çıkmadı, kimse bana yardımcı olmadı" sözleriyle anlattı.
Kemal Sunal, Kadir İnanır ve Kartal Tibet gibi Türk sinemasının unutulmaz isimleriyle onlarca filmde rol alan, Yeşilçam'ın "Çirkin Ziya" lakabıyla tanınan oyuncusu Ziya Çirkin, yaşam mücadelesi veriyor.
Bir dönem Yeşilçam filmlerinde yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçen Çirkin, yıllar içinde önce ailesini, ardından evini kaybetti. Sokaklarda yaşamaya başlayan Yeşilçam emektarının yardımına ise Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Cihan Yerdelen yetişti.
YEŞİLÇAM SETLERİNDEN SOKAKLARA
Türk sinemasının Süpermen'i olarak bilinen Ziya Çirkin, bir zamanlar Yeşilçam Sokağı'nda rol alabilmek için arkadaşlarıyla sıra bekliyor, teklif geldikçe filmlerde oynuyordu.
Yıllar içerisinde işsiz kalan, anne ve babasını kaybeden Çirkin'in evliliği de boşanmayla sonuçlandı. Kalacak yeri olmayan eski oyuncu, sokaklarda yaşamaya başladı.Çirkin Ziya'nın yaşam öyküsü
Yaşadığı harabe evde ATV Haber'e konuşan Çirkin, "Benim Allah'tan başka kimsem yok. Şu an yapayalnızım ben." dedi.
GEÇİM KAYNAĞI OLAN ORGU DA ÇALINDI
Sokaklarda org çalarak geçimini sağlamaya çalışan Çirkin'in orgu da çalındı. Zor günler geçiren Yeşilçam emektarına, Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Cihan Yerdelen sahip çıktı.
Yerdelen'in yardımıyla boş bir yapıda kalmaya başlayan Çirkin, personel için çıkarılan yemeklerden ve çevresindekilerin yardımlarından faydalanarak yaşamını sürdürüyor.
"HAYATIMI ONA BORÇLUYUM"
Sokaklarda geçirdiği günleri anlatan Ziya Çirkin, kendisine yardım eden Yerdelen'e şu sözlerle teşekkür etti:
"Orada burada yatardım kalkardım, dışarılarda yatıp kalkardım. Allah razı olsun işte Cihan Bey, Allah işini gücünü rast getirsin. Beni ölümden döndürdü, beni ölümden kurtardı. Ben yoksa çoktan ölmüştüm ben. Ben hayatımı ona borçluyum."
ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI
Çocukluk yıllarına ilişkin de konuşan Yeşilçam oyuncusu, babasından şiddet gördüğünü ve bu nedenle evden kaçtığını söyledi.
Yaşadığı zor günlerde yalnız kaldığını belirten Çirkin, "Kimse bana sahip çıkmadı, kimse bana yardımcı olmadı." ifadelerini kullandı.
YEŞİLÇAM'A VEFA SİTEMİ
Çirkin'in yaşam mücadelesine tanıklık eden Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Cihan Yerdelen'e ise "Yeşilçam vefasız mı?" sorusu yöneltildi.
Yerdelen, soruya "Vallahi vefasız diyeceğim ya." yanıtını verdi.