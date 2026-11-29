Asgari ücrette zam maratonu başlıyor: Gözler ilk toplantı tarihinde! 5 farklı senaryoda yeni maaş hesabı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. İlk toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon tahminleri, bütçe verileri ve refah payı ihtimali üzerinden 5 farklı zam senaryosu öne çıktı. Hesaplamalarda net ücret 37 bin 902 TL'ye kadar yükselirken emeklilere yönelik iyileştirmenin de komisyona referans olması bekleniyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? İşte zam senaryoları ve aralık ayının kritik ekonomi takvimi.
Milyonlarca çalışanın gözü hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına çevrildi. Aralık ayındaki görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.
Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak. Ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek.Yeni asgari ücret için aralık maratonu başlıyor
İLK TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANMADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı ilk toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK
Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.
Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
KARAR EN AZ 10 ÜYENİN KATILIMIYLA ALINIYOR
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 28 BİN 75 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, kesintiler düştüğünde net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.
TAKVİM 5 FARKLI SENARYOYU HESAPLADI
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon tahminleri, bütçe verileri ve refah payı ihtimali üzerinden 5 farklı zam senaryosu öne çıkıyor. TAKVİM'in yaptığı hesaplamalara göre yeni asgari ücret 36 bin 49 TL ile 37 bin 902 TL arasında değişebilecek.
EMEKLİYE YAPILACAK ZAM ASGARİ ÜCRETE YANSIYACAK
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekliler için getirilecek yeni refah payı ve seyyanen artış formüllerinin aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için bir referans olacağını ifade etti. Yeni ücret artışının enflasyonu geçmesi bekleniyor.
GÖZLER BÜTÇE VE EMEKLİYE İYİLEŞTİRMEDE
Öte yandan asgari ücret zammıyla birlikte Türkiye'nin ekonomi ajandası yılın son ayında yoğun olacak. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na taşınacak 2027 Bütçesi'nin yanı sıra emeklilere ilişkin iyileştirme çalışmalarına odaklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 büyümüştü. Böylece, ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme başarısı göstermişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kasım ayı ihracat rakamlarının iyi geldiğine işaret ederek, "Kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır." ifadesini kullanmıştı. İhracat ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
TÜİK, 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,65, yıllık bazda yüzde 27,41 artış göstermişti.
Ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi 9 Aralık'ta, sanayi üretim endeksi 10 Aralık'ta belli olacak. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.
PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya çekmişti.
Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 720 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 342 milyon dolar fazla oluşmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak kaydedilmişti.
Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri 22 Aralık'ta, kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de 30 Aralık'ta açıklanacak.
BÜTÇE MARATONU GENEL KURUL AŞAMASIYLA DEVAM EDECEK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlanan bütçe maratonu, aralıkta Genel Kurul'a taşınacak. Bütçe görüşmelerinin, Genel Kurul'da 7 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor.
Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 9 turda tamamlanacak. Turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri oylanacak.
EMEKLİNİN GÖZÜ TBMM'DE, İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLACAK
Yılın son ayında milyonlarca emeklinin gözü TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemede olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli aylıklarına yapılacak zammın enflasyon rakamlarının üzerinde olacağını bildirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi vermişti:
"Bütçeyi bozmadan, finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, emeklilerimize yönelik iyileştirme yapacağız. Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar, büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak, kapsayıcı ve adil olacak. Yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre, ödemeler farklı olacak. Çünkü adalet de çok önemli."