İLK TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANMADI Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı ilk toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak. Ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek.

Milyonlarca çalışanın gözü hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" , çalışmalarına çevrildi. Aralık ayındaki görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. KARAR EN AZ 10 ÜYENİN KATILIMIYLA ALINIYOR

Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.

Komisyonda karar en az 10 kişiyle alınıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 28 BİN 75 LİRA



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, kesintiler düştüğünde net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

TAKVİM 5 FARKLI SENARYOYU HESAPLADI



Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon tahminleri, bütçe verileri ve refah payı ihtimali üzerinden 5 farklı zam senaryosu öne çıkıyor. TAKVİM'in yaptığı hesaplamalara göre yeni asgari ücret 36 bin 49 TL ile 37 bin 902 TL arasında değişebilecek.

KAYNAK NET ÜCRET BRÜT ÜCRET İŞVERENE MALİYET Mevcut 28.075,50 33.030,00 40.874,63 OVP (%28.4) 36.048,94 42.410,52 52.483,02 Merkez B. (%29.5) 36.357,77 42.773,85 52.932,85 Piyasa anketi (%30) 36.498,15 42.939,00 53.137,02 Bütçe (%33.7) 37.536,94 44.161,11 54.649,38 Refah payı (%35) 37.901,93 44.590,50 55.180,75

EMEKLİYE YAPILACAK ZAM ASGARİ ÜCRETE YANSIYACAK Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekliler için getirilecek yeni refah payı ve seyyanen artış formüllerinin aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için bir referans olacağını ifade etti. Yeni ücret artışının enflasyonu geçmesi bekleniyor.



GÖZLER BÜTÇE VE EMEKLİYE İYİLEŞTİRMEDE



Öte yandan asgari ücret zammıyla birlikte Türkiye'nin ekonomi ajandası yılın son ayında yoğun olacak. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na taşınacak 2027 Bütçesi'nin yanı sıra emeklilere ilişkin iyileştirme çalışmalarına odaklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 büyümüştü. Böylece, ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme başarısı göstermişti.