Körfez'de gerilim tırmanıyor: Hürmüz Boğazı'nda tanker mayına çarptı! Gemi alev aldı
İran ordusu, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın yasaklı bölgesinde ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Olayın ardından bölgedeki iki tankerin rotasını Basra Körfezi'ne çevirdiği belirtilirken, Şubat ayından bu yana ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar ve Washington'ın İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası gölgesinde, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar boğazın kapalı kalacağı vurgulandı. Eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'ın Ahsa ve Bukayk kentlerinde de saldırı tehdidine karşı erken uyarı sistemleri devreye alındı. Sivil Savunma Müdürlüğü, halka yönelik güvenlik uyarılarının ardından bölgedeki tehlikenin kısa sürede geçtiğini bildirdi.
İran ve ABD arasında devam eden Hürmüz krizinde karşılıklı açıklama ve saldırılar devam ediyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ARAP KOALİSYONU: YEMEN'DEKİ HUSİLERİN RİYAD'A VE DOĞU BÖLGESİNE FIRLATTIĞI BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ
Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi.
ARAP KOALİSYONU, HUSİLERİN FIRLATTIĞI BALİSTİK FÜZELERİN ENGELLENDİĞİNİ DUYURDU
Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin, Riyad ile Doğu bölgesi yönüne fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurularak imha edildiğini belirtti.
Doğu bölgesini hedef alan 2 füzenin imhası sırasında oluşan parçaların siviller arasında herhangi bir yaralanmaya yol açmadan yere düştüğünü aktaran el-Maliki, sivillere ve sivil hedeflere saldırı girişimlerine karşılık verileceğini ifade etti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise kısa bir süre önce Doğu bölgesindeki Ahsa ile Bukayk kentleri ile başkent Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiğini, daha sonra tehlikenin sona erdiğini duyurmuştu.
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDE
Suudi Arabistan’ın doğusundaki Ahsa ve Bukayk kentlerinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.
AHSA VE BUKAYK'TA ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Ahsa ile Bukayk kentlerinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.
Açıklamada, bölge halkından resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi.
Sivil Savunma Müdürlüğünün, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER MAYINA ÇARPTI
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda izin verilmeyen bölgede ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİR PETROL TANKERİ MAYINA ÇARPARAK ALEV ALDI
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin gece saatlerinde deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı belirtildi.
2 TANKER ROTALARINI DEĞİŞTİRDİ
Açıklamada, aynı saatlerde 2 tankerin de olayın ardından rotalarını değiştirerek Basra Körfezi yönüne döndüğü kaydedildi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiği vurgulanan açıklamada, uyarılara uyulmaması halinde gemilerin karşılaşabileceği risklerden kendilerinin sorumlu olacağı bildirildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın hedefleri ve talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağı ifade edildi.