ARAP KOALİSYONU: YEMEN'DEKİ HUSİLERİN RİYAD'A VE DOĞU BÖLGESİNE FIRLATTIĞI BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ

Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi.

ARAP KOALİSYONU, HUSİLERİN FIRLATTIĞI BALİSTİK FÜZELERİN ENGELLENDİĞİNİ DUYURDU

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin, Riyad ile Doğu bölgesi yönüne fırlattığı 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurularak imha edildiğini belirtti.

Doğu bölgesini hedef alan 2 füzenin imhası sırasında oluşan parçaların siviller arasında herhangi bir yaralanmaya yol açmadan yere düştüğünü aktaran el-Maliki, sivillere ve sivil hedeflere saldırı girişimlerine karşılık verileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise kısa bir süre önce Doğu bölgesindeki Ahsa ile Bukayk kentleri ile başkent Riyad için erken uyarı sisteminin devreye girdiğini, daha sonra tehlikenin sona erdiğini duyurmuştu.