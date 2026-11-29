Mekke Paktında sahada ilk somut adım: Pakistan Suudi Arabistan’a asker konuşlandırdı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın üst düzey katılımıyla Mekke Savunma İttifakı kapsamında sahada en büyük somut adım atıldı. Pakistan, Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik taahhütleri kapsamında ülkeye asker gönderdiğini bildirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, askerlerin mutabakata varılan taahhütler ve mevcut savunma işbirliği çerçevesinde Suudi topraklarında görevlerini yerine getireceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladığı "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması" ilk kez sahada işleyişe geçti.
Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni dönem başlatan anlaşmanın Mekke Savunma İttifakı'nda sahada en büyük somut adım atıldı. Pakistan, Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumaya yönelik taahhütleri kapsamında ülkeye asker gönderdiğini bildirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.
TAAHHÜTÜ YERİNE GETİRME ZAMANI
Açıklamada, dün düzenlenen uğurlama töreninin ardından Suudi Arabistan'a gönderilen Pakistan askerlerinin, mutabakata varılan taahhütler ve mevcut savunma işbirliği çerçevesinde Suudi Arabistan topraklarında kendilerine verilen görevleri yerine getireceği belirtildi.
Pakistan'ın asker gönderme kararının iki ülke arasında uzun yıllardır süren stratejik ortaklığa dayandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın güvenlik endişeleri karşısında Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.
ÖNCE İSLAMABAD SONRA MEKKE
Gelişme, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısının 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenmesinin ardından geldi.
3 LİDERLİ TARİHİ GÜÇ BİRLİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladıkları "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması", bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla 3 ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor.
Mekke Paktı ile birlikte yaklaşık 400 milyon nüfuslu 3 İslam ülkesi güç birliği yapmıştı.
MUKADDES TOPRAKLAR MEHMEÇİK'İ BEKLİYOR
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'da imzalanan ve taraflara yönelik dış saldırıyı ortak sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM onayının ardından 14 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Mehmetçiğin Suudi Arabistan'a konuşlanması için son hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.