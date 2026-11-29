3 LİDERLİ TARİHİ GÜÇ BİRLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladıkları "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması", bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla 3 ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor.

Mekke Paktı ile birlikte yaklaşık 400 milyon nüfuslu 3 İslam ülkesi güç birliği yapmıştı.

MUKADDES TOPRAKLAR MEHMEÇİK'İ BEKLİYOR

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'da imzalanan ve taraflara yönelik dış saldırıyı ortak sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM onayının ardından 14 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Mehmetçiğin Suudi Arabistan'a konuşlanması için son hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.