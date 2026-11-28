İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Düzce ve Kocaeli'den gönderilen takviye ekipler de katıldı. Ekipler, son GPS sinyalinin alındığı bölgede karadan arama yaparken, AFAD dronları ve gece görüşlü insansız hava araçlarıyla havadan tarama gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı araçla saat 15.00'ten itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Aracın, Yedigöller Milli Parkı'nın HGS çıkış sisteminden geçtikten sonra 16.30'da arvento GPS sinyalinin kesildiği bildirildi. Son GPS sinyalinin Yedigöller yakınlarındaki Kapankaya Seyir Terası çevresinden alındığı kaydedildi.

Bölgede telefon şebekesinin zayıf olması ve buzlanma gibi olumsuzluklar çalışmaları güçleştirdi. Arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu için Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Arama çalışmalarına iletişim desteği sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de soğuk hava şartları nedeniyle yoldaki buzlanmayı önlemek için çalışmalara destek için 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personel görevlendirdi.

Kız çocuklarının minibüsü kurtarmak için itmeye çalıştığı sırada araç üzerinde oluşan çamurlu el izleri dikkat çekti.

ÇOCUKLARA ULAŞILDI

Çok sayıda ekibin seferber olmasıyla saat 02.00 sıralarında 10 çocuk ile 3 personelin bulunduğu minibüse ulaşıldı. Minibüsün yolda çamura saplandığı anlaşıldı. Sağlık durumları iyi olan çocuklar ve personel bölgeden alınarak önce Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda kurulan kriz merkezine götürülde, ardından da Kocaeli'ye gönderildi.