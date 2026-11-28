İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları günlerce gündemde kaldı. İstanbul Valiliği, farklı açılardan çekilen görüntülerin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini, bölgede yapılan taramalarda da somut bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

İstanbul'da yaşanan aslan paniği, kentin yüzyıllar öncesine uzanan unutulmuş tarihini de gündeme getirdi.



Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar uzanan aslanhaneler, yalnızca hayvanların barındırıldığı yerler değildi. Kanuni döneminde Habsburg elçileri altın zincirlerle bağlı aslan ve kaplanların bulunduğu avluda karşılanıyor, 1596'da Safevi elçisi Zülfikâr Han'ın kabulünde ise Topkapı Sarayı'nın önüne aslanlar, filler ve zürafalar çıkarılıyordu. Sarayda yırtıcı hayvanların bakımı da tehlikesiz değildi. 1556'da kaplanların saldırısına uğrayan bir aslancı hayatını kaybederken, törenlerde olası saldırıları önlemek için afyonla hazırlanmış etler hazır tutuluyordu. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulan aslanhaneleri, yabancı elçilerin karşısına çıkarılan yırtıcı hayvanları ve sarayda yaşanan olayları kaleme aldı. İşte Afyoncu'nun "Saraya gelen elçileri aslanla korkuturduk" başlıklı yazısı:



"SARAYA GELEN ELÇİLERİ ASLANLA KORKUTURDUK



İstanbul'da geçen hafta gündem, olmayan bir aslandı. Halbuki bir vakitler İstanbul'da aslanlar vardı. Aslanhanede yaşayan aslanlar, törenlere renk ve heyecan katardı. İstanbullular, aslan ve diğer yabani hayvanları büyük bir merakla görmeye giderdi. Aslan ve kaplan gibi güçlü hayvanlar Osmanlı padişahının ihtişamını da temsil ediyordu. Avrupalı ve İranlı elçiler, aslan, kaplan ve fillerin önünden geçirilerek saraya kabul edilirdi.



İstanbul'un tarihini anlatırken bugün pek hatırlamadığımız mekânlar vardır. Bunlardan biri de yüzyıllar boyunca İstanbul'da yaşayan aslanların, kaplanların, fillerin ve daha nice yabani hayvanın barındırıldığı aslanhanedir. Bu konuda Semavi Eyice, Suraiya Faroqhi, Aziz Altı, Mert Sunar, Diren Çakılcı ve Selman Can'ın makaleleri vardır.